Эммануэль Волль: "Важность креативности признается, но очень немногие нейробиологи исследуют этот вопрос"

"Поскольку данный предмет трудно определить, запуск исследований представляет собой риск для исследователей и финансирующих организаций", - объясняет Эммануэль Волль невролог и нейробиолог, исследовательница креативности в Институте головного и спинного мозга (ICM), в интервью Le Monde.

"(...) Согласно консенсусу в научном сообществе, креативность - это способность производить или достигать чего-то нового, оригинального и в то же время адаптированного к конкретному вопросу или контексту", - указывает Волль.

"(...) Я пытаюсь определить, как люди используют свои умственные процессы и свои мозговые основы, чтобы побуждать и применять свое творческое начало. Первоначальное предположение состоит в том, что такие процессы существуют в каждом, поэтому у всех нас есть "оружие", чтобы быть креативными, возможно, в разной степени", - отмечает исследовательница.

"(...) Измерить креативность в реальной жизни - это сложная задача, потому что сложно учесть все аспекты творчества. В настоящий момент, например, мы подвергаем людей тестам на дивергентное мышление, а затем пытаемся сопоставить их результаты с оценкой их креативности в реальной жизни, анализируя, насколько хорошо она признана обществом в различных сферах (художественной, литературной, научной, кулинарной...). Однако такой подход не лишен предвзятости, потому что человек может обладать творческим потенциалом и не быть признанным, например, общество может быть не готово принять слишком авангардные идеи. Когнитивная нейробиология еще недостаточно продвинулась в разработке действительно новых методов измерения творческого начала", - поясняет собеседница издания.

"(...) Большой шаг был сделан благодаря методу функциональной нейровизуализации. Несколько последних работ сходятся в своем стремлении показать, что наши творческие способности подкреплены схемами (паттернами) функциональной связности в мозге. Существует не одна область креативности, а набор взаимодействующих областей", - отмечает невролог.

"(...) Исследования идентифицировали три основные сети мозга, определяемые как совокупность областей, которые привыкли работать вместе. Первая, так называемая "контрольно-исполнительная", включает области, расположенные на латеральной стороне мозга, в лобной, теменной и височной долях. Это сеть, используемая в нестандартных ситуациях, например, для подавления поведения, когда оно оказывается нецелесообразным, для манипулирования информацией в ментальных представлениях или для ориентации в способе извлечения информации из памяти", - комментирует эксперт.

"Вторая называется "сетью в режиме по умолчанию", она расположена в основном в медиальной части мозга, где два полушария обращены друг к другу. Она вовлечена в спонтанное познание, например, во время ментального блуждания, когда человек переходит от одной идеи к другой через ассоциативные связи. Она связана с системами памяти и, как говорят, играет жизненно важную роль в генерировании идей", - продолжает исследовательница.

"Третья, сеть "значимости", позволяет привлекать наше внимание к важной информации как внутри нас (в нашем внутреннем мире), так и в окружающей среде. Она может играть роль точки переключения при обработке информации двумя предыдущими сетями", - указывает Волль.

"(...) Недавние данные по нейровизуализации подтверждают идею о том, что креативность основывается на взаимодействии между спонтанными и контролируемыми процессами, осуществляемыми различными сетями мозга. С одной стороны, непринужденность ассоциации идей, с другой - когнитивный контроль для ориентации исследования или оценки результата этого исследования. Если результат оказывается неудовлетворительным, то мозг возвращается к фазе творческого генерирования", - утверждает невролог.

"(...) Мы стоим только в начале пути. Однако здесь имеют место недомолвки и сдержанность, потому что предмет сложный, трудно определяемый и требующий построения новых теорий и новых моделей. Как это ни парадоксально, хотя сейчас все подчеркивают важность креативности для общества, в мире очень немногие исследователи в сфере нейробиологии изучают этот вопрос. Это поле, где нужно начинать новое дело, следовательно, оно представляет собой риск как для исследователей, так и для финансирующих организаций", - резюмирует собеседница издания.