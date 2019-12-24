Путин не дает Украине перевести дух

"Владимир Путин форсирует присоединение Крыма. Открытие гигантского моста для железнодорожного сообщения - новый шаг, которым он ставит Украину перед фактами", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Расходы на строительство Крымского моста, протяженность которого составляет 19 км, оцениваются примерно в 3,3 млрд евро, отмечает автор публикации Александр Сарович. "Мост строился концерном "Стройгазмонтаж", который принадлежит олигарху Аркадию Ротенбергу, другу юности и в прошлом партнеру российского президента по тренировкам дзюдо. (...) Строительство моста сопровождалось бурными международными протестами", - говорится в статье.

"Оно осуществлялось без согласия украинского правительства, критиковал Госдеп США. Британское правительство говорило "о еще одном примере опасного поведения России". Тогдашнее украинское правительство выступало с жалобами".

"Также и Владимир Зеленский, являющийся с мая президентом Украины, обещал вернуть Крым. Однако эта цель кажется все более нереалистичной. Кремль создает факты, которые все больше форсируют интеграцию полуострова в Российскую Федерацию", - указывает издание.

"Открытие Крымского моста для железнодорожного движения - лишь новый пример этому. Железнодорожное сообщение должно не только привлечь на полуостров значительно больше туристов, но и улучшить товарооборот. Ведь с 2020 года по мосту будут ходить и грузовые поезда. Таким образом, Москва становится для местных жителей все ближе - а Киев все дальше", - констатирует издание.

"Крым - не единственная арена конфликта между двумя странами, на которой Путин конкретными шагами ставит под давление своего украинского коллегу: Зеленский еще не принес присягу президента Украины, когда в конце апреля Путин анонсировал выдачу российских паспортов в Донбассе".

"Выдачей паспортов - этого опасаются многие не только на Украине - Путин не только продолжает подрывать суверенитет соседнего государства. Он оставляет себе на будущее возможность использования военного варианта, который может выйти за рамки сегодняшней активности Москвы в конфликтных регионах".

"Уже в 2008 году в Грузии Кремль обосновал свою военную операцию тем, что там проживало много людей с российскими паспортами. Их Москва уже за годы до этого раздавала в мятежных грузинских регионах Абхазии и Южной Осетии".

"В другой теме, о которой Путин и Зеленский говорили в Париже, была в свою очередь достигнута договоренность. В Берлине министры энергетики обеих стран недавно согласовали новый договор о газовом транзите".

"Несмотря на новый договор Украина, зависимая от миллиардных доходов, получаемых за транзит газа, считает, что ее позиция как важной транзитной страны находится под угрозой в среднесрочной перспективе. Причиной этому является газопровод "Северный поток-2". (...) Впрочем, некоторые эксперты сомневаются в том, что потребность Европы в энергии может быть удовлетворена только с помощью этого газопровода. Россия, по их мнению, по-прежнему будет зависеть от Украины как транзитной страны", - передает Der Spiegel.