Правительство ФРГ опасается задержки "Северного потока-2"

"Президент США Дональд Трамп ввел санкции против строительства в Балтийском море спорного газопровода "Северный поток-2". Правительство ФРГ возмущено", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Правительство Германии опасается задержки реализации проекта газопровода из-за американских санкций. Это отбросит проект назад, сказал в понедельник в интервью радиостанции Deutschlandfunk Петер Байер, координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству. По его словам, завершение проекта ожидается во втором полугодии 2020 года. Санкции не стали неожиданными ввиду непрекращающейся критики со стороны США, сказал политик. (...) Тем не менее обострение ситуации путем принятия ответных мер, по его мнению, бессмысленно. Говоря о США, Байер добавил: "Речь, конечно, идет и о том, что они хотят развивать собственный рынок сжиженного газа в Европе", - передает издание.

Уже непосредственно до подписания Трампом закона о санкциях швейцарская компания Allseas, участвующая в проекте, объявила о приостановке работ. "Мы понимаем, что российское правительство платит Allseas очень значительную сумму денег за завершение строительства газопровода "Северный поток-2", говорилось в письме, направленном сенаторами-республиканцами Тедом Крузом, автором законопроекта, и Роном Джонсоном главе Allseas Эдварду Хирема. Если компания, по словам сенаторов, продолжит свою работу даже "в течение одного-единственного дня" после подписания санкционного закона США, ей грозят "потенциально фатальные правовые и экономические санкции".

"Правительство ФРГ отвергает подобные экстерриториальные санкции, - заявила в субботу в Берлине заместительница официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер. - Они затрагивают немецкие и европейские компании и представляют собой вмешательство в наши внутренние дела".

"Впрочем, координатор федерального правительства по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил в интервью информационному агентству dpa, что санкции направлены не против Германии, а против частных компаний: "Поэтому Германия не будет инициировать ответные меры. Это в любом случае должно было бы произойти на европейском уровне, но и этого не будет".

Посол Германии в США Ричард Гренелл в свою очередь опровергнул критику, заявив, что санкции являются "очень проевропейским решением" и что многие европейские дипломаты выразили благодарность за то, что правительство США приняло эти меры".

"С точки зрения главы фракции партии СДПГ в бундестаге Рольфа Мютцениха, санкции нанесут дополнительный ущерб трансатлантическим отношениям. "По-видимому, Евросоюз и Германия являются для Трампа не союзниками и партнерами, а вассалами, платящими дань".

"Еврокомиссия отреагировала сдержанно. Как заявило в субботу брюссельское ведомство в ответ на запрос, в настоящий момент оно изучает возможные последствия санкций для европейских компаний", - передает Die Welt.