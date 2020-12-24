В 2021 году "нормальные" председательства для в G7 и G20

"(...) Дональд Трамп, восхищенный саммитом G7 в Биаррице в августе 2019 года, объявил, что следующую встречу "Большой семерки" он проведет в своем гольф-клубе Дорал недалеко от Майами. (...) На протяжении 2020 года миллиардер из Белого дома возглавлял группу из семи великих держав. Если не считать того, что в период между пандемией Covid-19 и аллергией "короля сделок" на мультилатерализм, под американским председательством не было организовано никакого саммита глав государств, даже виртуального. Впервые после встречи на высшем уровне в Рамбуйе, устроенной 1975 году по инициативе Валери Жискар д?Эстена и проводившейся 44 года подряд", - пишет журналист Le Figaro Фабрис Ноде-Ланглуа.

" (...) В управлении этим кризисом не хватает скоординированного международного плана роста, сетует бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун в статье, опубликованной в Financial Times 17 декабря. Человек, который был главным архитектором успеха саммита G20 в Лондоне в 2009 году, в разгар финансового кризиса, теперь призывает провести экстренный саммит в феврале, как только Джо Байден вступит в должность. Как подчеркивает Браун, МВФ считает, что если G20 увеличит свои расходы на инфраструктуру от 0,5% до 1% ВВП в течение следующих нескольких лет, то к 2025 году это может добавить 1 триллион долларов. А хорошая координация G20, по его мнению, даст дополнительный мировой ВВП на 2 триллиона долларов", - говорится в статье.

"Бывший британский лидер выступил с таким призывом, потому что соединение звезд - в данном случае календарь ежегодного председательства в G7 и G20 - может оказаться благоприятным. В 2021 году министерские встречи и саммит G7 проведет Великобритания, а G20 - Италия", отмечает журналист.

"Два нормальных председательства - это хорошая новость", - резюмирует Николя Верон, исследователь из Института Брейгеля и Института мировой экономики Петерсона. "Хотя председательство в G20 не является столь решающим, страны с другой политической логикой, такие как Саудовская Аравия или Китай, могут создать трения", - уточняет европейский эксперт. "После G20 в 2008 и 2009 годах саммиты приносили очень мало результатов, - замечает Джон Киртон, чья команда из Университета Торонто выпускает настоящую энциклопедию G7 и G20, - но 2021 год может стать другим". В дополнение к восстановлению экономики, Борис Джонсон и Джузеппе Конте главным приоритетом своих встреч на высшем уровне сделали изменение климата", - указывает автор публикации.

"(...) Очевидно, что с приходом Джо Байдена, который намеревается пробудить мультилатерализм, саммиты 2021 года станут более совместными и продуктивными, - пишет Le Figaro. - Объявленное им возвращение в Парижское климатическое соглашение является первым сильным сигналом. Будущий 46-й американский президент помимо саммита G7, объединяющего либеральные режимы, подумывает о созыве "саммита демократий". Это старая идея, по поводу которой Николя Верон настроен несколько скептически: "кому решать, кто может присоединиться к клубу демократий?", - задумывается он.

"В 2021 году для мира, пребывающего в кризисе, динамика саммитов G7 и G20 может оказаться более полезной, однако исследователь из института Брейгеля напоминает, что "настоящие темы по-прежнему обсуждаются в основном в двусторонних отношениях и зависят от внутриполитической ситуации".