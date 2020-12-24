Дело SolarWinds: "Где заканчивается шпионаж и начинается агрессия?"

"Масштабная хакерская атака, затронувшая американские госучреждения и крупные компании, подчеркивает "неясную природу" киберпространства", - пишет обозреватель Le Monde Ален Фрашон.

"Госсекретарь США обвиняет Россию: "Это очевидно", - сказал Майк Помпео. Президент пока хранит молчание: Дональд Трамп всегда щадил Владимира Путина. Но советники Белого дома тоже указывают на "российскую" ответственность. Избранный президент Джо Байден, не называя никого по имени, упоминает о необходимости ответа", - говорится в статье.

"Всплывшее в последние дни дело о компьютерном шпионаже, жертвой которого стали США, вероятно, еще больше отравит отношения между Москвой и Вашингтоном. Исключительность приписываемого ему масштаба превращает его в одно из самых крупных интеллектуальных ударов века. Только государство способно провести такую операцию, или одна из звездных мафий киберпреступности, считает Николя Маццукки из Фонда стратегических исследований (FRS)".

"(...) Мы никогда не говорим о западных вторжениях в китайские или российские системы", - говорит американский политолог Роберт Дюжаррик. В Вашингтоне у тех, кто предоставляет информацию для прессы, есть на то свои причины, продолжает он: увеличить долю государственного бюджета, превозносить достоинства компании, занимающейся компьютерной безопасностью", - сообщает автор публикации.

"Как объясняет Мартин Унтерзингер в Le Monde 20-21 декабря, хакеры проникли через американского поставщика программного обеспечения SolarWinds. Клиентами этой фирмы по управлению компьютерными системами являются многие госучреждения, включая Пентагон и ряд крупных американских компаний. Хакеры поймали в ловушку одно из распространенных программных обеспечений SolarWinds. Нажимая на кнопку "обновить", государственные или частные клиенты впускали опасный шпионский вирус. Произошло это в марте. У хакеров было десять месяцев, чтобы изучить миллионы данных", - передает автор статьи.

"И, несомненно, потребуются "месяцы, если не годы, чтобы установить масштабы ущерба", - продолжает Николя Маццукки. "К тому же, мы можем полагаться только на заявления потерпевших", - говорит он, которые ради сохранения рыночной цены акций или репутации государственной службы могут быть заинтересованы в недооценке. SolarWinds относится скорее к шпионажу, а не к диверсионным действиям", - пишет Le Monde.

"(...) Но где заканчивается шпионаж и начинается агрессия? В киберпространстве границы размыты. Данные, введенные хакерами, можно аннулировать, обменять. Такое вторжение может надолго подорвать деятельность федерального правительства. Мгновенный паралич администрации, частной или общественной, может убить - как отложенная хирургическая операция, запоздалая помощь", - рассуждает Фрашон.

"Поиск виновника не менее труден, чем оценка ущерба от пиратства. "Мы ищем способ кодирования, тип программы, используемые компьютеры, мы называем это подъемом по пирамиде боли", - говорит Маццукки, один из авторов книги "Победа в киберконфликтах" (издательство Economica, 2015). Задействуется и чутье. Активизация подобного вредоносного вируса выявлялась только в рабочее время по Москве и Санкт-Петербургу", - говорится в статье.

"Бедные государства вроде России закрывают глаза на деятельность местной компьютерной мафии. Взамен они выполняют другие "миссии": пираты превращаются в корсаров. В деле SolarWinds чаще всего выдвигается гипотеза об операции, проведенной хакерами из российской группировки APT29 по поручению одной из московских спецслужб", - отмечает журналист.

"Неясная природа этого безграничного пространства, которое является виртуальным и в то же время очень реальным, делает взлом все более опасным. Если это будет доказано, то какой ситуации будет соответствовать столь масштабная атака, поразившая SolarWinds: состоянию войны или состоянию мира? Придет день, когда на компьютерную атаку государство ответит обычными видами оружия. Нет никакого международного документа, регулирующего отношения между государствами в киберпространстве", - подчеркивает Фрашон.

"(...) Раньше существовало банальное различие между миром и войной; различие между национальным и международным; различие между виртуальным и реальным, - признался 3 октября в газете Financial Times Алекс Янгер, прежде чем уйти в отставку с поста главы британской секретной разведывательной службы MI6. Но в киберпространстве "всего этого больше нет, мы все одновременно оказываемся в состоянии гибридности, неоднозначности и конфликта". Истинные слова куратора агентурной сети", - резюмирует Ален Фрашон.