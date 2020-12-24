Дело Навального для Кремля - не Уотергейт, а выбоина на дороге, считает Марк Галеотти

"Российскому оппозиционеру в телефонном разговоре удалось поймать в ловушку одного из своих отравителей, военного химика Константина Кудрявцева. Неожиданный и смущающий поворот, но почти не внушающий беспокойства Владимиру Путину, анализирует Марк Галеотти, специалист по российским спецслужбам, исследователь из Института международных отношений в Праге, в интервью Liberation".

"(...) Размах и глубина данного журналистского расследования впечатляют и удивляют всех, в том числе Кремль. Это одна из самых больших проблем в России: огромное количество информации продается. Конечно, нужно задать себе этический вопрос о том, допустимо ли работать с украденными данными, но когда это происходит в контексте расследования, представляющего всеобщий интерес... В России, если у вас есть подходящие контакты, если вы знаете, где искать, и готовы платить - за данные о телефоне, недвижимости или техническом паспорте автомобиля - все это доступно, причем с помощью самой ФСБ. Это одно из самых прогнивших учреждений в российской системе. И одним из способов обогащения для агентов как раз и является раскрытие информации, которую следует держать в секрете", - утверждает Галеотти.

"(...) Россиянам, как и всем остальным, еще предстоит адаптироваться к веку информации. В России это усугубляется из-за очень высокого уровня коррумпированности, а также из-за увлеченных, преданных своему делу и очень умных расследователей. Что касается обычных агентов, таких как этот Кудрявцев, они не обязательно задумываются о последствиях всей этой обнаруживающейся повсюду информации... Они многому научились на деле Скрипаля, например, начали пользоваться одноразовыми телефонами. Но настоящая проблема состоит в том, что мы плаваем в океане информации, и стало невозможно не оставлять никаких следов", - поясняет эксперт.

"(...) Удивительно, насколько неосторожен Кудрявцев. ФСБ - это огромная бюрократическая машина, в которой полно недостаточно сообразительных людей, не являющихся оперативниками, но занятых на этих ролях... Некоторые оказываются менее талантливыми, чем другие, и их можно застать врасплох. Не думаю, что господин Кудрявцев хорошо проведет Рождество. А ФСБ будет очень сложно управлять последствиями его признаний, доходящих даже до цвета трусов", - отмечает Галеотти.

"(...) Для Путина это не станет Уотергейтом. Он вовлечен в политическую войну с Западом. И, по его мнению, начал ее Запад. В этих условиях совершенно безразлично, какое впечатление он производит. Он соглашается на поражение в небольших столкновениях. Он понимает, что проиграет отдельные битвы, но главное - не проиграть войну. Да, вся эта история неудобна, и да, будут последствия, возможна поспешная отставка высокопоставленных чиновников, таких как Бортников [директор ФСБ]. И, как обычно, отголоски распространятся в основном ниже по иерархической лестнице. Но в целом, внутри страны ничего не изменится. Для Кремля это не Уотергейт, а просто выбоина на дороге", - считает эксперт.

"(...) Конечно, принято решение не впускать Навального в Россию или сразу же останавливать на взлетной полосе. После попытки отравить его и его жену правила противостояния режима и Навального изменились. У него больше нет причин соблюдать существовавшие ранее негласные пределы того, что он мог или не мог сказать. Например, он открыто нападает на семью Путина, что является в высшей степени запретной темой. Отныне допускаются все удары", - указывает Галеотти.

"(...) Главное орудие, которым сейчас располагает Навальный против Кремля - это насмешки. Конечно, Путина не свергнуть с помощью шуток, но все, что делает Навальный, лишает режим священного характера и показывает, насколько режим не понимает людей и их настроения. А едкий юмор разрушителен", - резюмирует собеседник издания.