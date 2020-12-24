Пожизненный иммунитет - последний подарок Путина Медведеву

(...) "Пожизненный иммунитет" - звучит хорошо. Это то, что недавно предложил Владимиру Путину российский парламент, приняв во вторник закон, защищающий российских глав государства от любой формы судебного преследования, ареста, допроса или обыска даже по истечении их полномочий. В качестве бонуса закон также дает им право на пожизненное место в Сенате. "Ничего нового", уверяют защитники закона во главе с официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым и сенатором Андреем Клишасом: такие положения, по их мнению, есть в законодательстве многих европейских стран. Однако такая новость взбудоражила политических наблюдателей. В связи с тем, что в России президентский пост полностью персонифицирован. Выражение "российский президент" относится не к должности, а к одному человеку - Владимиру Путину", - пишет корреспондент Liberation в Москве Люсьен Жак.

"(...) Отложенный на несколько месяцев из-за пандемии референдум, омраченный обвинениями в мошенничестве, подтвердил то, что не будет ни транзита, ни преемника: Путин не намерен отказываться от власти ни сейчас, ни в 2024 году, ни в 2036 году. Утверждение во вторник закона о предоставлении ему теоретической пожизненной неприкосновенности по истечении его полномочий посеяло тревогу. Какой смысл в этом положении, если лидер все равно не собирается уходить из власти?" - указывает автор статьи.

"Это странно, - комментирует Александр Соловьев, член оппозиционного движения "Открытая Россия" и либеральной коалиции "Гражданская инициатива". - Я думаю, что это страховка; он хочет максимально усложнить возможные судебные преследования, чтобы защитить себя даже в при наихудшем сценарии. Но это глупо: если сменится власть, то могут измениться и старые законы". Разрешение такого противоречия предлагает политолог Федор Крашенинников: мы ошибаемся, объясняет он, пытаясь интерпретировать этот закон в свете личности Владимира Путина. В России есть один бывший президент: вернейший Дмитрий Медведев. Тот, кто с 2008 по 2012 год согревал президентское кресло, а потом тихонько от него отказался; затем он на восемь лет взял на себя неблагодарную роль премьер-министра; возложил на себя ответственность за крайне непопулярную пенсионную реформу, в начале 2020 года он безропотно отошел в сторону. Путин готов отблагодарить его за преданность", - передает журналист.

"Ошибочно полагать, что этот закон создан для Путина, - утверждает Крашенинников. - Путин не "бывший президент", он действующий президент, и он явно не намеревается уходить. Тогда как Медведев больше не президент и не премьер-министр, он отошел на второй план. Он терпел удары, критику, нажил себе врагов, многие его сподвижники, члены его бывшей команды, сейчас находятся в тюрьме. Я думаю, что он очень волнуется за себя и что он попросил у Путина заверений, причем не просто словесных. И этот закон является последним подарком Путина Медведеву: гарантией того, что пока он у власти, с ним ничего не случится".