Можно продолжать пускаться во все тяжкие

"Российский президент обеспечил себе пожизненную защиту от уголовного преследования. Хорошее начало пенсии", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"Незадолго до наступления нового года, за которым в России, как правило, следует всеобщая, вызванная алкоголем кома продолжительностью как минимум неделю, для президента Владимира Путина есть очередная хорошая новость: закон, который он подписал в четверг, гарантирует бывшим президентам и их семьям пожизненный иммунитет", - отмечает журналистка Барбара Эртель.

Речь идет о защите от уголовного преследования - с радостной поправкой, что под запретом находятся также и допросы со стороны полиции и прокуратуры и аресты.

"Чтобы распознать за этим положением Lex Putin, закон Путина, не нужно много фантазии. В конце концов, первому президенту России Борису Ельцину, скончавшемуся в 2007 году из-за чрезмерной любви принять на грудь, он не пригодится".

"А у Дмитрия Медведева, в сравнении с его предшественником и преемником Владимиром Путиным, совесть относительно чиста, если не считать дело Сергея Магнитского", - указывает издание.

"Поэтому Путин может продолжать пускаться во все тяжкие и идти при этом по трупам - с ним все равно ничего не случится. К тому же, благодаря другому новому закону, в будущем данные сотрудников юстиции, правоохранительных органов, а также военных ведомств и органов безопасности будут подлежать строгой конфиденциальности", - пишет Эртель, отмечая, что закон был принят лишь спустя несколько дней после публикации телефонного разговора оппозиционера Алексея Навального и сотрудника ФСБ.

"(...)Владимир Путин мог бы оставаться в должности президента до 2036 года. Однако такой необходимости у него нет, тем более теперь. Именно поэтому беззаботная жизнь на пенсии, наверное, могла бы стать настоящей альтернативой", - заключает Die Tageszeitung.