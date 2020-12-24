Ответ Путину должен, наконец, быть по-настоящему жестким

"Отравления, убийства, совершаемые агентами, войны: Владимир Путин делает то, что хочет. Стоит Берлину перестать молча наблюдать и бездействовать, Москва вводит ответные санкции. Этому необходимо положить конец - для начала можно было бы попрощаться с "Северным потоком-2", - считает немецкое издание Die Welt.

"Не нужно долго ходить вокруг да около. Пришло время ясно сказать: никогда со времен холодной войны германо-российские отношения не были настолько плохими. И улучшатся они лишь тогда, когда Берлин будет делать то, что пожелает Москва: молчать, смиренно реагировать на любую провокацию, сопровождать великодержавное поведение Москвы тоном терапевта и в остальном монотонно петь старую песнь о партнерстве в сфере безопасности. В соответствии с девизом: таков уж Путин", - пишет журналист Жак Шустер.

"Германо-российские отношения действительно могли бы улучшиться, если бы Берлин твердил старые фразы политики разрядки. Однако открытым остается вопрос: что бы это принесло? Дало бы это больше безопасности Европе? Соответствовало бы интересам Германии и Европы? Опыт показывает: нерешительность оживляет всех авторитарных и тоталитарных правителей так же, как афродизиак. Она буквально вдохновляет личностей вроде Путина на то, чтобы продолжать маршировать со стальными прикладами на локте. Невзирая на соседей и международную практику".

"Ответ на это должен, наконец, быть по-настоящему жестким. Как можно поддерживать крупный германо-российский проект, который был начат скорее по политическим, чем экономическим причинам, если один из партнеров ведет себя, как медведь? Правительство ФРГ должно отказаться от "Северного потока-2". Отказ от проекта мог бы укрепить Европу и показать путинской России, что ее агрессивная политика может иметь и болезненные последствия", - заключает Die Welt.