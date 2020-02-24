Дело "Юкоса" - это история упущенного шанса

"Апелляционный суд Гааги подтвердил, что национализация российской компании "Юкос" была противоправной. Процесс является показательным с точки зрения политического и экономического развития России при Владимире Путине", - пишет на страницах немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung бывший федеральный министр юстиции Германии Сабина Лойтхойссер-Шнарренбергер.

Решение суда Гааги "накладывает отпечаток на будущие отношения между Россией и Западом", полагает автор статьи.

"В этом контексте сначала стоит взглянуть на историю дела "Юкоса". В 2003 году Ходорковский перед камерами призвал президента Путина к борьбе с коррупцией в стране. (...) В этой связи он упомянул и сомнительную сделку, в которую была вовлечена государственная нефтяная компания "Роснефть". Лицо Путина в этот напряженный момент было красноречивее всяких слов и в очередной раз показало, что требование Ходорковского задело за живое. Через несколько месяцев Ходорковского арестовали", - пишет Лойтхойссер-Шнарренбергер.

"Наблюдатели этого дела трактуют арест Ходорковского как тактический маневр для устранения политического противника: Ходорковский финансировал оппозиционные партии, инвестировал в гражданские организации и при этом наверняка лелеял собственные политические амбиции. Путин ощущал необходимость дать четкий сигнал, самостоятельно управлять образом Ходорковского в России и подчеркнуть, что контроль находится в его руках. Однако в этой картине отсутствует одна важная деталь, сыгравшая важную роль для решения апелляционного суда в Нидерландах. Путин чувствовал угрозу не только от бизнесмена Ходорковского, но и от руководимой им компании "Юкос".

"Юкос" в своей работе демонстрировал неизвестную до той поры прозрачность, "что грозило пошатнуть статус-кво". "Более того, - и это было для Кремля источником еще большей опасности, - "Юкос" привлекал все больше внимания крупных американских нефтяных концернов, которые видели в нем надежного партнера и серьезные возможности для инвестирования. Для Путина же потеря такого стратегически важного сектора промышленности была немыслимой и поэтому падение Ходорковского в результате означало и конец "Юкоса". Для этого Путин привлек своих ближайших доверенных лиц".

"Сегодня судьба "Юкоса" кажется олицетворением России, которая стояла на историческом распутье и могла бы взять курс на принципиальное обновление. Но Путин выбрал другой, знакомый ему путь: порядок, государственный контроль, неразглашение своих планов и при необходимости применение силы. Его ранние попытки реформ быстро иссякли. Из-за зависимости от энергетического сектора и атак на компании российская экономика стагнирует и сегодня. Миллионы молодых людей покидают страну, а вместе с ними исчезают профессионализм и таланты", - указывает автор статьи.

"Юкос" - это история упущенного шанса, шанса построить экономику на основе принципов верховенства закона, ускорить интеграцию с Западом и улучшить будущее миллионов россиян", - считает Лойтхойссер-Шнарренбергер.

"Когда страна честно анализирует свое прошлое и понимает свой статус-кво, она может работать над лучшим будущим. Это, возможно, однажды произойдет и с Россией, но только когда в ней больше не будет фиктивного управления и она посмотрит в глаза собственной истории. То, что Владимиру Путину до сих пор не удалось взглянуть в глаза этой правде, является для российского народа геополитической катастрофой нашей эры. Но, как напоминает нам решение апелляционного суда в Нидерландах, ни один режим не может ускользать от правды вечно", - заключает экс-министр ФРГ.