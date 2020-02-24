Собачий помет как экономический фактор: история собак в Стамбуле

"В Стамбуле сегодня живут тысячи собак. Однако четвероногих держат не только из любви к животным: до недавнего времени они были необходимы для одной из отраслей промышленности", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Тот, кто поедет в Стамбул и окажется в центре города, может подумать: у этого города проблема с собаками. Четвероногие бегают повсюду или же лежат на обочине улиц, заполняют парки и автостоянки, - повествует журналист Озан Демиркан. - (...) Историей стамбульских собак занимаются даже ученые. Историки считают, что животные появились в городе вместе с османским полководцем и завоевателем Анатолии Мехмедом II в XV веке. Около трех столетий жители города держали собак в качестве домашних животных (...)".

"Когда в Европе началась модернизация, собаки внезапно стали считаться не западными и символизировать бедность. Необходимости в них больше не было, их перестали кормить, и они зачастую становились жертвами жестокого обращения. Когда в 1897 году Константинополь, как тогда назывался Стамбул, посетил Марк Твен, он отметил в своем дневнике, что еще никогда не видел таких "жалких животных", - говорится в статье.

"В 1911 году, на исходе Османской империи, султан Мехмед V распорядился о том, чтобы вывезти всех городских собак на близлежащий остров Сивриада в Мраморном море, где они должны были умереть голодной смертью. Говорят, это была попытка сделать город более западным", - повествует издание.

"Сообщалось, что на удаленном более чем на 10 км острове собаки лаяли так громко, что жители города не могли уснуть. В конечном итоге все 80 тыс. животных погибли. Большинство умерли от голода или утонули, а землетрясение, произошедшее спустя несколько дней после их высылки, убило остальных".

Жители города посчитали землетрясение наказанием Бога за поступок людей, и собаки вдруг превратились из виновников в жертв. Немногих оставшихся в городе четвероногих снова взяли домой, и вскоре они стали частью одной из развивавшихся тогда отраслей промышленности.

"С 1950-х годов Стамбул считается центром обрабатывающей текстильной промышленности страны, к которой относится в первую очередь обработка кожи. Чтобы сделать свежедубленные материалы более прочными, их натирали собачьим пометом. Определенные содержащиеся в нем ферменты препятствовали быстрому изнашиванию кожи. С помощью особой обработки она оставалась мягкой и прочной", - поясняет Демиркан.

"С тех пор работники кожевен стали прикармливать уличных собак, чтобы они находились поблизости от фабрики. Чем свежее был их помет, тем лучше. Существовали даже целые собачьи фермы и поставщики, максимально быстро доставлявшие биоудобрение. Даже сегодня жители Стамбула, говоря о людях, которые сильно спешат, используют поговорку: "Ты случайно не несешь собачий помет в кожевню?".

Сегодня в промышленности используются синтетические вещества, однако собаки в городе остались и в стране, на протяжении десятилетий переживающей общественный раскол, они стали одной из немногих социальных констант, пишет Handelsblatt.