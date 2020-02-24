Сергей Шнуров теперь хочет участвовать в политике

"Из андеграунда в политику: исполнитель ска Сергей Шнуров оживит маленькую партию. Противники уже критикуют его как марионетку Кремля", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"У нас если штрафуют, то значит можно, просто дороже", - говорил он еще несколько лет назад. Теперь же он сам хочет быть активным в политике. Солист популярной российской ска-кор группы "Ленинград" неожиданно вступил в "Партию Роста", - говорится в статье.

"Партия миллиардера Бориса Титова называет себя представительницей среднего класса и умеренно оппозиционной. Однако она считается проектом Кремля. Не только потому, что Титов работает омбудсменом Путина по защите прав предпринимателей, но также и потому, что уже партия-предшественница "Правое дело" была создана в кулуарах Кремля, чтобы скрепить либеральную часть россиян", - указывает журналист Андре Баллен.

Сергей Шнуров, который до своей музыкальной карьеры работал сторожем в детском саду, стекольщиком, кузнецом, столяром и дизайнером, является сегодня одним из наиболее известных российских исполнителей и, по данным Forbes, одним из наиболее высокооплачиваемых. "С июня 2017 по май 2018 года он заработал 13,9 млн долларов, что незначительно меньше, чем заработал звезда хоккея Александр Овечкин, но значительно больше, чем известные звезды эстрады Филипп Киркоров или Дима Билан", - отмечает издание.

"В нашпигованных ругательствами песнях Шнуров метко отражает зачастую сложные будни россиян. Его противники в свою очередь раздражаются неприличными выражениями 46-летнего певца. Из-за матерного языка Шнурову также годами запрещали выступать в Москве. Если вначале он пел почти исключительно о водке и женщинах, то сегодня он существенно расширил свой репертуар. Жесткими словами и тонкой иронией он высмеивает лживость российских православных священников, алчность политиков, а также невежество и твердолобость многих граждан".

"В последнее время он также в стихотворной форме нападал и на политику шефа Кремля Владимира Путина. Впрочем, на роль противника режима Шнуров не годится. Он подходит скорее на роль придворного шута, которому иногда разрешают говорить правду. Ведь его критика всегда верно дозирована - и никогда не бывает основательной", - отмечает Баллен.

"При этом сам Шнуров всегда отрицал свой интерес к политике. Тем более неожиданным выглядит его внезапное вступление в партию миллиардера Титова", - говорится в статье.

Сам Титов в 2018 году участвовал в качестве кандидата на президентских выборах, набрав менее 1% голосов. "Он, вероятно, был согласованной с Кремлем кандидатурой, которая была направлена лишь на то, чтобы несколько поднять явку на выборах и расколоть либеральный лагерь", - полагает автор статьи.

"Неожиданный уход Шнурова в политику вызывает спекуляции: оппозиционный политик Алексей Навальный видит в нем попытку Кремля подвергнуть манипуляциям выборы в Думу в 2021 году. У Шнурова есть свои фанаты, но даже с ним "Партия Роста", по мнению Навального, не вырастет больше чем до 4%. Поэтому из-за 5-процентного избирательного барьера она не попадет в парламент, из чего наибольшую выгоду извлечет предположительно сильнейшая партия Кремля "Единая Россия", которой таким образом потребуется меньше процентов, чтобы добиться большинства мест, аргументирует Навальный".

Шнуров в свою очередь опровергнул, что за его вступлением в партию стоит администрация Кремля. "Однако выдвижения своей кандидатуры на выборах в Думу он, по крайней мере, не исключил. С ним, сказал певец, предвыборная кампания будет явно веселее. Особенно, если кандидат Шнуров сыграет в своей кампании песню, которую он сам пел несколько лет назад в комедии "День выборов" (...)", - пишет Handelsblatt.