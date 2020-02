24 февраля 2020 г. Винсент Вуд | The Independent Яйца повышают риск инсульта, а фрукты, овощи и сыр понижают его, утверждают исследователи "Риск определенного типа инсульта может быть уменьшен с помощью диеты, говорится в одном из крупнейших исследований на эту тему", - пишет The Independent. "Ученые изучали вопрос о том, как пища связана с двумя основными типами инсульта - ишемическим инсультом, который вызывается блокировками, провоцирующими прекращение кровоснабжения мозга, и геморрагическим инсультом, когда кровотечение в мозге повреждает окружающие клетки. Наблюдая за 418 тыс. человек в 9 европейских странах, они обнаружили, что более высокое потребление пищевых волокон может быть связано с уменьшением риска ишемического инсульта", - говорится в статье. "Исследование, опубликованное в European Heart Journal, также заставляет предположить, что употребление 'большего количества яиц может быть связано с более высоким риском развития геморрагического инсульта", - подчеркивается в статье. "Тем не менее, критики утверждают, что, хотя сильной стороной исследования является широкий диапазон собранных сведений, здесь могут быть и другие факторы, помимо того, что находилось на тарелках группы испытуемых. (...) "Наше исследование указывает на важность отдельного изучения подтипов инсульта, поскольку диетические особенности различаются для ишемического и геморрагического инсульта и согласуются с другими данными, которые показывают, что другие факторы риска, такие как уровень холестерина или ожирение, также влияют на два подтипа инсульта по-разному", - заявил Тэмми Тонг, первый автор исследования и эпидемиолог по вопросам питания в Департаменте здравоохранения населения Наффилда. "Участники рассказали о деталях своего рациона питания, образа жизни и заболеваний в рамках вопросника, и исследователи следили за ними в среднем в течение 12 лет", - поясняет газета. "Однако в то время как более высокое потребление фруктов, овощей, клетчатки, молока, сыра или йогурта было связано с более низким риском ишемического инсульта, в отношении геморрагического инсульта не было отмечено "значительной связи" с этими продуктами. По словам исследователей, когда речь шла об ишемических инсультах, увеличение потребления клетчатки в день на 10 г ассоциировалось с уменьшением риска на 23%. Этот показатель эквивалентен минус двум случаям на каждые 1000 человек в течение 10 лет. Между тем фрукты и овощи связывалось с 13-процентным снижением риска на каждые 200 г в день. В то же время на отрицательном конце спектра каждые дополнительные 20 г яиц, потребляемых в день, были связаны с повышением риска геморрагического инсульта на 25%", - передает издание. Пол Эванс, профессор кардиологии в Университете Шеффилда, который не принимал участия в исследовании, отметил: "Главная сила этого исследования заключается в том, что оно собрало данные о большой группе людей из девяти европейских стран. Тем не менее, хотя исследование обнаружило связь между пищевым потреблением и инсультом , возможно, что изменение степени риска связано не с самим питанием, но со связанными социоэкономическими факторами и факторами образа жизни. Поэтому требуются дополнительные исследования, чтобы изучить, оказывает ли рацион питания прямое влияние на сам инсульт". Источник: The Independent