У Путина заканчиваются россияне

"Все больше молодых людей хотят покинуть страну. Это становится проблемой для президента", - пишет австрийское издание Kurier.

"Это жизнь под постоянным давлением", - сказал писатель Сергей Лебедев в интервью Kurier, когда некоторое время назад эмигрировал из России в Берлин. "Большой брат" начал следить за ним, рассказывал он; газета, для которой он писал, была запрещена. Потом его часами удерживала полиция при выезде из России", - передает журналистка Эвелин Петернель.

"Причина? Его произведения имеют политический характер, он пишет о сталинском времени, о ГУЛАГе. И он открыто критикует Владимира Путина".

"То, что переживает Лебедев, наводит страх и на многих других. И они тоже хотят уехать. После того, как летом были силовым путем подавлены протесты оппозиции, количество желающих эмигрировать растет беспрестанно. Согласно последнему опросу "Левада-Центра", единственного по-настоящему независимого института изучения общественного мнения в России, страну хотят покинуть 53% граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Россияне, уехавшие за границу, являются сегодня третьим по величине сообществом эмигрантов в мире, после распада Советского Союза страну покинуло как минимум 4,5 млн человек", - говорится в статье.

"Недовольство тем, в каком направлении развивается страна, растет", - говорит Феликс Кравацек из берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований".

"С одной стороны, молодежь разочарована плохой экономической ситуацией. "Кроме нефтяной и газовой отраслей существует мало привлекательных и хорошо оплачиваемых рабочих мест", - говорит Кравацек. А строить карьеру в государственной сфере, что высоко ценилось несколько лет назад, "многие молодые люди не имеют желания". Платят там плохо, царит коррупция, назначения на должности непрозрачны".

"Но более значительную роль играет недовольство политикой Путина. "Доверие к президенту сильно упало", - говорит Кравацек. Если в 2014 году политику Путина одобряли 88% граждан, то сегодня это 68% - "низкий показатель для государства с авторитарным управлением", отмечает издание.

"40% тех, кто покинул страну, уехали из-за текущего политического климата, установил аналитический центр Atlantic Council; треть людей эмигрировала из-за отсутствия политических прав и свобод. Проблематично то, что этих людей не хватает экономике: почти 90% эмигрантов имеют высшее образование, то есть уезжает интеллигенция".

"Все это грозит стать проблемой для Путина. Ведь к проблеме оттока населения добавляется и общая демографическая проблема: число смертей превышает число рождений, рождаемость стагнирует", - указывает издание.

"Режим противопоставляет всему лишь патриотические образовательные программы", - говорит Кравацек. Наблюдать это можно, например, 9 мая, когда "с большой пышностью чествуется собственная история".

"В то, что это удержит молодежь, Кравацек не верит; скорее, наоборот. Это также скорее отпугивает и эмигрантов, ведь они уехали из страны из-за направленной в прошлое политики Путина".

"При этом большинство из них не хотят возвращаться. 90% исключают такой вариант, даже если политическая ситуация изменится в лучшую сторону. Они, в отличие от других эмигрантов, почти не отправляют на родину деньги, говорит Кравацек. "Они фактически попрощались с ней", - передает Kurier.