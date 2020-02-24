Генетический допинг: фантазия или реальность?

"Манипулирование геномом для улучшения спортивных достижений еще не разработано до конца. Но мир спорта к этому готовится", - пишет Le Figaro.

"(...) Еще в 2002 году Всемирное антидопинговое агентство запустило свои первые исследовательские программы против генетического допинга. В 1998 году американский исследователь Ли Суини (тогда трудившийся в Университете Пенсильвании) опубликовал свои работы, где он проводил опыты на мышах, модифицируя их ген IGF-1. Благодаря увеличенным мышцам мышь по прозвищу "Шварценеггер" открыла двери для всевозможных фантазий, а исследователь получил десятки звонков от спортсменов и тренеров, которые хотели получить этот "рецепт", - указывает автор статьи Полин Лена.

"(...) Большинство "надежд" на генетический допинг опираются на исследования в области генной терапии для лечения редких заболеваний или таких болезней, для которых другие стратегии потерпели неудачу. Кроме того, первые попытки генетического допинга были предприняты с использованием метода генной терапии, проверенного как средство против одной формы анемии, это никогда не проверялось на людях, но у животных увеличивало количество эритропоэтинов (ЭПО), вырабатываемых в крови. Хотя разработка этого допинга никогда не была доказана, такая возможность побудила исследователей разработать тест, способный обнаруживать ЭПО в результате генетических манипуляций", - говорится в статье.

"(...) Первые реальные успехи в генной терапии также были сосредоточены на заболеваниях крови, еще одной важной области интереса для кандидатов на применение допинга. На самом деле, все специалисты по генной терапии знают о рисках неправильного использования их методов: Ли Суини немедленно связался с Всемирным антидопинговым агентством, когда к нему обратились первые "клиенты", - сообщает журналистка.

"Однако, как и в случае с генной терапией реальность далека от вымысла, поскольку для манипулирования генами существует множество препятствий. Организмы с ДНК содержат множество защитных механизмов от генетических "ошибок", как случайных, так и спровоцированных. Так, большинство функций организма не зависят от одного гена: если один из них ослабевает, то создаются другие механизмы для компенсации неисправности. Кроме того, большинство генов активируются при необходимости; невозможно поддерживать избыток мышечных клеток, если организм не использует его. Наконец, если появляется нештатный ген или чрезмерно жесткая модификация, то "полиция ДНК" очень эффективно заботится об уничтожении или дезактивации нарушителя так же, как и исправляет многочисленные мутации, которые могут произойти спонтанно", - поясняет издание.

"(...) Все эти препятствия даже больше, чем риски, которые невозможно контролировать, по-прежнему препятствуют распространению генетического допинга в спортивном сообществе. Однако в настоящее время антидопинговые исследования направлены на разработку тестов, способных обнаружить любое генетическое манипулирование путем выявления иммунологической и биологической реакции организма перед лицом используемых носителей, а также введения неизвестных последовательностей. Это является единственной надеждой на то, что допинговые тесты будут готовы до появления первых детей с техникой редактирования геномов CRISPR-Cas9, которая позволяет очень легко модифицировать последовательности ДНК даже в случайной лаборатории...", - отмечается в статье.

"Изучение генома еще до разрешения новых стратегий генетического допинга предоставляет более законные и легальные перспективы для улучшения достижений каждого спортсмена", - указывает журналистка.

"(...) Пока неизвестно, будет ли считаться этичным отбирать и ориентировать спортсменов, изучая их полный геном", - отмечает издание. "Я не думаю, что когда-нибудь можно будет сводить спортсмена к его геному, - подчеркивает доктор Оливье Рабин, старший исполнительный директор по науке и международному партнерству во Всемирном антидопинговом агентстве. - Многие исследования показали, что основным преимуществом спортсменов являются их психические способности".