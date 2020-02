24 февраля 2020 г. Редакция | The Washington Post Новые разоблачения рисуют картину спонсируемого Россией покушения на немецкой земле "В апреле 2019 года один россиянин приехал на подмосковную учебную базу, которой управляет ФСБ (...). Эта база у поселка Аверкиево располагает несколькими стрельбищами и предназначена для обучения сотрудников ФСБ технике стрельбы. Некоммерческая журналистская организация Bellingcat идентифицировала этого человека как Вадима Красикова и утверждает, основываясь на данных мобильных переговоров, что он провел четыре дня на объекте, и это - важная подсказка о том, кто стоял за убийством, совершенным в Германии в августе прошлого года", - пишет газета The Washington Post в редакционной статье. "Bellingcat утверждает, что Красиков, который путешествовал под вымышленным именем, является человеком, обвиненным федеральной прокуратурой Германии в убийстве в Берлине 23 августа Зелимхана Хангошвили, бывшего чеченского полевого командира, который воевал с Россией во Второй чеченской войне. (...) Сначала было неясно, кто стоит за убийством. Россия отрицает какую-либо ответственность. (...) Однако теперь Bellingcat и партнеры, Der Spiegel и The Insider, раскрыли информацию, которая указывает непосредственно на ФСБ. По словам журналистов, "это расследование достоверно устанавливает", что эта служба "спланировала, подготовила и совершила" убийство", - говорится в статье. "Расследование, основанное на метаданных мобильной связи и сведениях о подключениях к вышкам мобильной связи, документирует звонки и передвижения Красикова. Он часто общался с Эдуардом Бендерским, который возглавляет ассоциацию ветеранов ФСБ и управляет частными охранными агентствами, которые предоставляют услуги государственным компаниям. (...) Данные свидетельствуют, что Красиков посетил и другой центр специальных операций ФСБ в Балашихе под Москвой восемь раз, в том числе непосредственно перед тем, как покинуть Россию. (...)", - указывает издание. "Германия выслала двух дипломатов, заявив, что Россия не сотрудничает со следствием, но это едва тянет на легкий нагоняй. Расследование Bellingcat и партнеров рисует картину убийства, спонсируемого государством на немецкой земле, мало чем отличающимся от совершенной ранней попытки убить Сергея Скрипаля и его дочь в Британии, а до этого - от убийства Александра Литвиненко с помощью чая с полонием в Лондоне. Германия должна показать, что не будет мириться с такими преступлениями", - считает редакция газеты. Источник: The Washington Post