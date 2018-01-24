Путин не скажет избирателям, за счет чего он будет финансировать расходы внутри страны

"В феврале Владимир Путин планирует изложить в масштабной речи свое видение четвертого президентского срока, предложив россиянам самое крупное за несколько лет повышение госрасходов внутри страны", - утверждает Bloomberg. "Но он не станет много говорить о пакете, предполагающем повышение налогов, урезание льгот и другие изменения, которые разрабатываются, чтобы частично оплатить эти щедроты", - пишут журналисты Евгения Письменная, Андрей Бирюков и Илья Архипов.

"Среди прочего, возможно повышение пенсионного возраста и подоходного налога, а также урезание налоговых льгот на такие базовые потребительские товары, как продовольствие, говорят три человека, осведомленные о планировании этих шагов. Одно из предложений - идея "софинансирования" медицинских услуг, неслыханная для нынешней государственной системы здравоохранения в России, сказали два источника", - пишет издание.

По словам авторов, многие из этих шагов были изложены в программе реформ, подготовленной Алексеем Кудриным. Источники издания утверждают, что в последние месяцы Кудрин стал играть менее активную роль в подготовке планов, которой теперь руководит Антон Вайно, глава администрации президента.

Как ожидается, в публичном выступлении Путин сфокусируется на повышении капиталовложений в здравоохранение, образование и инфраструктуру, которое достигнет 30%, многие детали будут объявлены 9 февраля в Послании Федеральному Собранию.

Дабы дефицит бюджета не разросся, план предполагает поиск новых источников доходов и урезание расходов на другие нужды, пишут авторы.

"Повышение подоходного налога станет одним из первых шагов, которые будут публично обсуждаться после выборов", вскоре также ожидаются шаги по повышению пенсионного возраста и резкому сокращению льгот при досрочном выходе на пенсию, говорят источники. Возможны также отмена льгот по НДС на продовольствие и лекарства, а также новый налог с продаж и увеличение пошлин на предметы роскоши.

"Чиновники также обсуждали возможность введения "софинансирования" в государственном здравоохранении и образовании, которые сейчас официально бесплатны, но источники, близкие к дискуссиям, сказали, что эта мера вряд ли будет одобрена ввиду чрезвычайной политической взрывоопасности", - говорится в статье.