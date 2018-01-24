Директор ЦРУ говорит, что больше не играет первую скрипку в своей разведслужбе

"Хотя Дональд Трамп подозрительно относится к вашингтонским госструктурам, сотрудники которых прочно окопались на своих местах, назначенному им директору ЦРУ, похоже, комфортно среди кадровых разведчиков и аналитиков - его подчиненных в Лэнгли", - пишет журналист BuzzFeed Джон Хадсон.

"Во вторник, через год работы во главе первостепенной разведслужбы страны, Майк Помпео сказал, что настолько широко делегировал полномочия нижестоящим кадровым сотрудникам, что 40% решений, которые обычно принимались его предшественниками, "больше не принимаются мной", - передает корреспондент.

"Административные аппараты попросту замедляют работу", - сказал Помпео в публичном выступлении в консервативном аналитическом центре American Enterprise Institute (Вашингтон). - Возможно, вы скажете: "О, это безрассудство". А я бы сказал вам, что безрассудно делать это иным образом".

По словам Помпео, эти перемены призваны сформировать более "шустрое" ЦРУ, которое может "воровать секреты", срывать планы террористов и "давить наших противников", не сковывая себя ненужными бюрократическими формальностями.

Хадсон комментирует: "Но для администрации США, которая широко употребляет термин "глубокое государство" (он обозначает предполагаемый заговор чиновников и сотрудников силовых ведомств, которые якобы скрытно направляют курс США), решение делегировать кадровым сотрудникам больше полномочий - определенная ирония судьбы. После вступления в должность Трамп несколько раз употреблял термин "глубокое государство" в Twitter и неоднократно критиковал разведывательное сообщество: например, недоверчиво отнесся к его выводу, что Россия вмешалась в выборы 2016 года, а также воскресил претензии к его неверному выводу, что 15 лет назад Ирак располагал оружием массового поражения".

Помпео рассказал о брифингах, которые проводятся разведслужбами для Трампа. Издание отмечает: его рассказ не совпадает с утверждениями прессы, что Трамп "нетерпеливо" выслушивает доклады разведки и раздражается из-за сообщений о российском вмешательстве".

"Он находит это ценным, - сказал Помпео. - Мы способны убедить его, что сообщаемые нами факты влияют на его способность формировать его миссию". По словам Помпео, брифинги проводятся "почти каждый день", по графику они длятся 30 минут, но часто затягиваются до 40.

На встрече с Помпео обсуждались и другие темы.

"Помпео поделился мнением ЦРУ, что северокорейский лидер Ким Чен Ын стремится обзавестись все более изощренным ядерным потенциалом не только ради сохранения своего режима, но и в качестве инструмента принуждения. Помпео сказал, что режим развивает свою программу "в очень быстром темпе", но заявил, что ЦРУ наращивает возможности по "перехвату партий" грузов, которые следуют в Северную Корею и, возможно, содержат сырье для разработки ядерных вооружений", - говорится в статье.

"Помпео прямо не затронул тему предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года (вывод об этом вмешательстве был сделан в докладе, который ЦРУ подписало год назад), но сказал: "Наше мнение о Владимире Путине не изменилось", - пишет издание.