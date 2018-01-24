"Продаться ВЭФ": как встреча богатых и сильных разобщает Давос

"Тот, кто отправится в Давос в январе, увидит город в чрезвычайном состоянии: местные жители сбежали, туристов нет, а торговцы сдают на две недели и за большие деньги свои помещения - либо стараются как-то выжить. Пустота неудержимо воцаряется в городе", - пишет Мельхиор Поппе на страницах немецкого издания Focus.

"10-20 лет назад были хорошие времена. Тогда участники экономического форума приезжали вместе со своими партнерами, у них было много времени, и они охотно совершали покупки", - говорит Сабина С., владелица одного из магазинов в Давосе, напрасно ожидающая покупателей. "Вообще, денег здесь сегодня столько же, сколько тогда, но время сегодня в дефиците. Многие прилетят на один день и сразу же помчатся обратно в аэропорт", - говорит предпринимательница.

"У влиятельных гостей, к которым в этом году принадлежат президент США Дональд Трамп, глава концерна Siemens Джо Кезер и актриса Кейт Бланшетт, нет времени на шопинг", - отмечает Поппе.

"В конце концов, значение имеют цифры, а они год от года все меньше радуют. За неделю до ВЭФ весь город парализован из-за трудоемкой подготовки, неделю после форума все снова демонтируют. Туристы и жители сторонятся Давоса на протяжении всего января - как клиенты они большей частью выпадают", - повествует журналист.

"Тем не менее, во время ВЭФ Давос трещит по швам", - отмечает автор. "Раньше все проходило в отелях и конференц-зонах, но теперь места уже давно не хватает и арендуются квартиры", - рассказывает один из местных жителей.

Аренду эксклюзивных площадей в это время могут себе позволить не многие: "представители крупных концернов, шейхов и банков состязаются друг с другом, чтобы заполучить лучшее место в городе: победителями в этой лихорадке вокруг форума становятся арендодатели", говорится в статье.

Говорят, местами речь идет о шестизначных суммах за двухнедельную аренду - нередко это больше, чем доход от аренды за весь год. Владельцы недвижимости уже не видят необходимости сдавать помещения иным образом, так что они пустуют весь оставшийся год. Между тем незаселенность разрушает атмосферу города, считает корреспондент.

Некоторые арендодатели прописывают в договорах аренды, что местные жители, которые живут в их помещениях или занимаются торговлей, должны покидать их на 14 дней в январе - со всеми товарами и мебелью, передает издание.

Рето А., управляющий лыжным магазином в Давосе, не имеет желания участвовать в таком спектакле. "Я против всего этого мероприятия. Для меня ВЭФ - это одна большая мафия", - заявил предприниматель, который не собирается предоставлять свои помещения в распоряжение форума, несмотря на достаточно выгодные предложения. "Конечно, намного проще плыть по течению и стать проституткой ВЭФ", - говорит Рето А. о предпринимателях, согласившихся на предложения об аренде.