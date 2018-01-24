Необходимый шаг против наступательных войн

Глав государств можно будет привлекать к ответственности, если они ведут наступательную войну - такое решение стало шагом вперед для международного уголовного права, пишет Клаус Крес на страницах немецкого издания Frankfurter Rundschau.

15 декабря прошлого года в Нью-Йорке удалось достичь прорыва: при содействии Германии, которая в ХХ столетии стала причиной самых больших и разрушительных военных конфликтов, страны-участники Международного уголовного суда (МУС) приняли решение о том, что с 17 июля 2018 года суд сможет привлекать к ответственности глав государств в связи с планированием, подготовкой, началом или ведением наступательных войн, сообщает издание.

По мнению автора публикации, такое решение является вехой в истории международного права. "Состав преступления сформулирован сжато. Учитываются только однозначные и тяжелые нарушения запрета применения силы, а не спорные с точки зрения международного права гуманитарные интервенции, которые, как в случае с Косово в 1999 году, были использованы как последнее средство для защиты гражданского населения, существованию которого грозила опасность", - передает издание.

Кроме того, препятствия для реализации полномочий Международного уголовного суда велики. Страны, которые пока еще не являются участниками МУС, такие как Китай, Россия и США, смогут только тогда предстать перед судом за ведение наступательной войны, когда на это даст согласие Совет Безопасности ООН. А там заседают и три указанные страны, рассуждает автор.

"Таким образом, рассчитывать на уголовный процесс можно будет только в исключительных случаях. Тем не менее, нельзя недооценивать достигнутого в Нью-Йорке исторического согласия. Во времена, когда Россия перешагнула красную линию запрета насильственного присоединения территории другой страны, а Северная Корея и США обмениваются устрашающими угрозами войны, международно-правовой сигнал из Нью-Йорка против наступательных войн, направленный не в последнюю очередь в адрес "мировой совести", является не только важным, но и необходимым", - подытоживает Крес.