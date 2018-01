24 января 2018 г. Мартин Арнольд | Financial Times Глава ВТБ предостерегает о "нарастающей угрозе" военного конфликта в Европе "Глава одного из ведущих российских банков предостерег о "нарастающей угрозе военного конфликта" в Европе и сказал, что, если США наложат на институты Москвы дополнительные экономические санкции, это станет "объявлением войны", - пишет журналист Financial Times Мартин Арнольд. "Мы находимся в начале новой гонки вооружений, - сказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью газете на полях Всемирного экономического форума в Давосе. - НАТО просит больше вооружений и распространяет больше вооружений в Европе, и Россия ответит абсолютно тем же самым". "Итак, кто извлечет из этого выгоду? Только генералы и производители оружия", - добавил он. Костин сказал, что "не беспокоится" из-за возможных персональных санкций в отношении себя. Но он сказал: "Любые экономические санкции против институтов... я лично говорю, что это было бы подобно объявлению войны. Я не вижу причин для того, чтобы после этого российский посол оставался в Вашингтоне, а американский посол оставался бы купаться в холодной воде в Москве". "Полагаю, это хуже, чем ситуация холодной войны, и очень опасно. И, полагаю, американцы играют с огнем, потому что отношения становятся из плохих очень плохими, и ответственность за это несем не мы", - заявил Костин. Напомнив, что в 2015 году силы Турции сбили российский бомбардировщик, газета отмечает: "Костин сказал, что растет риск новых подобных инцидентов, которые спровоцируют дальнейшее ухудшение отношений России с Западом". "Он добавил: до тех пор, пока США не отменят санкции, им не следует ожидать, что Россия будет с ними сотрудничать в оказании давления на Северную Корею из-за ее ядерной программы", - пишет издание. Источник: Financial Times