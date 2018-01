24 января 2018 г. Джон Дагдейл | The Guardian Роберт Бёрнс: был ли любимец читателей "озабоченным вайнштейнианцем"? Известная шотландская поэтесса и драматург Лиз Локхед недавно обвинила Роберта Бёрнса, национального поэта Шотландии, в "вайнштейнианском" поступке и назвала его "озабоченным". В шотландской прессе разразилась полемика, отмечает журналист The Guardian Джон Дагдейл. Анонсируя лекцию "Бёрнс и женщины", которую она планирует прочесть на следующей неделе, Локхед привлекла внимание к письму Бёрнса от 1788 года. Обращаясь к своему другу, он хвастался, что совершил "громоподобную атаку" на свою любовницу Джин Армур, "которая наэлектризовала ее до мозга костей", а также писал, что "жарил ее, пока она не возликовала". Локхед полагает: это "позорное хвастовство своей сексуальностью очень похоже на изнасилование его подруги, которая тогда была на большом сроке беременности. Это нечто очень, очень вайнштейнианское". Роберт Кроуфорд, автор биографии Бёрнса, поддержал Локхед, предположив: "То, что он изображает как повизгивание от удовольствия, вполне могло быть криками от боли". Кроуфорд соглашается, что у Бёрнса бывали "вайнштейнианские моменты", и пишет, что "феминистки правы, нелицеприятно изучая его" в ситуациях, когда он выглядит "кобелем XVIII века, похваляющимся перед дружками". Однако некоторые исследователи Бёрнса критикуют позицию Локхед. Джерард Каррутерз заметил, что нет "убедительных доказательств" в пользу того, что Бёрнс был насильником, и посетовал на попытки судить об истории через призму сиюминутных газетных статей. Кэтрин Черкавска заметила в интервью: "Называть события, описанные в письме, изнасилованием - это слишком упрощать весьма сложные отношения". Источник: The Guardian