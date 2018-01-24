Цифровая слежка наступает

Слежка с помощью цифровых технологий получает все большее распространение. Новые данные немецкого правительства показывают: органы государственной безопасности страны все чаще используют цифровые средства наблюдения и контроля, передает немецкое издание Handelsblatt.

Слежка за коммуникацией, определение местоположения мобильных телефонов с помощью скрытых sms, запрос данных базовых станций сотовой связи - в борьбе против исламских террористов органы безопасности располагают широким арсеналом цифровых технологий наблюдения. И они используют их все чаще. Это следует из оказавшегося в распоряжении Handelsblatt ответа федерального правительства ФРГ на запрос партии левых.

Согласно информации, предоставленной правительством, органы внутренней разведки Германии рассылают все больше так называемых скрытых sms для того, чтобы определить местонахождение людей. Во втором полугодии 2017 года службой внутренней разведки ФРГ было отправлено на мобильные телефоны подозреваемых около 180 тыс. таких скрытых сообщений, передает издание. Сообщения не появляются на экране телефона получателя, телефон лишь незаметно подтверждает поступление sms, разъясняет автор публикации Дитмар Нойерер.

Количество рассылаемых "тихих sms" возросло в сравнении с прошлым годом и в Федеральном управлении уголовной полиции Германии, сообщается в статье.

Внутренний эксперт партии ХДС Патрик Зенсбург, занимающийся деятельностью спецслужб, связывает сильный рост использования мобильных телефонов для определения местонахождения людей с "огромным количеством" подключений к мобильной связи. Террористы и преступники часто используют сим-карты с предоплатой. Так, во время обысков внутри Германии, а также в Ираке и в Сирии, были обнаружены сотни сим-карт, используемых для коммуникации или в качестве составной части взрывного устройства, говорится в публикации.

Депутат партии левых Андрей Хунко, направивший соответствующий запрос в правительство, обеспокоен: "Из-за новых возможностей полиции и спецслужб доверие к цифровому частному пространству еще больше разрушается". По его мнению, "цифровой шпионаж" вряд ли поддается контролю, передает издание.

Также местами возросли и запросы данных базовых станций сотовой связи спецслужбами. В случае если сотрудники спецслужб не могут выйти на след одного или нескольких подозреваемых, они запрашивают данные по целому списку мобильных телефонов, которые находились во включенном состоянии поблизости от места преступления.

Использование Федеральным управлением уголовной полиции Германии так называемых ловушек IMSI для прослушивания телефонных разговоров несколько сократилось во втором полугодии 2017 года: служба использовала данный метод 13 раз, в 2016 году - 16 раз. Федеральная полиция, наоборот, использовала IMSI-ловушки значительно чаще: в 61 случае (8 случаев в 2016 году), сообщает издание.

Цифровая техника делает возможным безграничное наблюдение и тотальный контроль государства над своими гражданами, считает заместитель председателя фракции "зеленых" Константин фон Нотц.

Профсоюзы полиции Германии считают усиленное использование цифровой техники для слежки "обычным" явлением на фоне сложностей, перед которыми стоят службы безопасности ввиду глобализации, миграции, компьютеризации и развития цифровых сетей. Так, глава немецкого профсоюза полиции Райнер Вендт уверен, что население не воспринимает работу спецслужб как государственный контроль, но считает ее ценной для защиты людей. По оценке Вендта, контроль спецслужб будет расти и дальше, передает издание.

Депутат "левых" Хунко, тем не менее, выразил опасение, что с помощью электронного шпионажа можно выйти за границы дозволенного. "Все цифровые средства, используемые в расследовании, необходимо проверить на наличие правовых пробелов", - считает политик.