Что говорит реакция России на пародийный видеоролик с полуобнаженными курсантами об отношении в стране к сексуальности и протесту?

"Перед камерой появляется молодой человек в нижнем белье, бандажных ремнях и фуражке пилота. Он делает вращательные движения бедрами и ягодицами под звуки Satisfaction Бенни Бенасси, а затем бегает по коридорам студенческого общежития", - пишет The Guardian.

"Видеоролик, записанный первокурсниками Ульяновского института гражданской авиации и опубликованный на прошлой неделе, быстро стал главным предметом дискуссий в России", - пишет автор статьи Оливер Кэрролл.

"На самом деле это был ремейк клипа, сделанного солдатами британской армии два года назад. Но такие детали потерялись на фоне предсказуемой яростной реакции российского неоконсервативного крыла", - говорится в статье.

Росавиация заявила о том, что проведет расследование по этому "безнравственному эпизоду". Ректор института пригрозил курсантам отчислением и судом по "антигомосексуальным законам" и сравнил их акцию с действиями Pussy Riot.

Потом произошло нечто примечательное. По всей стране люди начали снимать собственные провокационные видео под Satisfaction в поддержку курсантов. "Это стало началом стихийного протеста, который удивил многих своим масштабом и остроумием", - отмечает журналист.

"Традиционная Россия на секунду примолкла. Затем официальную позицию поменяли, пойдя на попятную. Государственная прокуратура сделала заявление о том, что в действиях курсантов не было ничего незаконного", - говорится в статье.

"Не стоит забывать, что они все ждали сигнала сверху и пытались угадать, что подумает Путин, - говорит социолог из Высшей школы экономики Марианна Муравьева. - И они узнали, что в реальности мало кого из россиян это заботит".

У россиян двойственное отношение к сексу и сексуальности, отмечает Кэрролл. Он напоминает о знаменитой фразе, сказанной в 1986 году, о том, что "в СССР секса нет".

"Пуританские ценности отступили в новой, постсоветской России. Но в последние годы консервативная и религиозная фракции вели кампанию за то, чтобы вновь сделать морализм нормой. Отчасти этот план был принят Кремлем", - пишет издание, напоминая о принятии в 2013 году закона "о пропаганде гомосексуализма" и прошлогодних закрытиях порносайтов.

"Но также правильно будет сказать, что подход государственных регулирующих органов, кажется, не совпал с настроениями россиян, не говоря уже о столичной молодежи", - отмечает автор.

"Все чиновники - ректор, губернатор и так далее - говорили о правильном и неправильном поведении, - говорит антрополог из РАНХиГС Анна Архипова. - Проблема состоит в том, что никто не знает, что они имеют в виду. Они, кажется, ссылались на неписаные правила поведения, но никто не может сказать, что это".

Журналистка Тутта Ларсен, известная многим молодым россиянам как свободная в выражениях ведущая шоу "Поцелуй навылет", сейчас чаще ведет программы на российском Православном радио, пишет автор.

Тем не менее, она считает, что реакция на ульяновский ролик была "чрезмерной", поскольку никто не нарушил закон и никого не оскорбил, и властям надо было воздержаться от дискуссии.

"70 лет у нас не было секса, а сейчас мы лидируем на планете по числу абортов, брошенных детей, домашнего насилия и ВИЧ-инфекции, - говорит она. - Я думаю, что стражам морали стоит заняться более серьезными проблемами, чем танцующие в трусах мальчики".