24 января 2018 г. Обзор прессы | Inopressa Демократы заявляют о "продолжающейся атаке со стороны российского правительства" в связи с призывами опубликовать секретную записку Конгрессмены-демократы призвали Facebook и Twitter провести расследование - по их словам, Россия пытается способствовать публикации секретной записки, подготовленной республиканцами, с критикой в адрес расследования российского вмешательства. Как напоминает The Washington Post, в последнее время в Twitter были популярны такие хэштеги, как #ReleaseTheMemo ("опубликуйте записку"). По данным Альянса по защите демократии, эту кампанию поддерживали аккаунты, "связанные с российскими усилиями по оказанию влияния", пишут журналисты Карун Демирчян, Джош Доузи и Крейг Тимберг. "Если эти сообщения верны, мы наблюдаем за продолжающейся атакой со стороны российского правительства через связанные с Кремлем силы в соцсетях. Они действуют непосредственно для того, чтобы вмешаться в наш демократический процесс и повлиять на него", - заявили в письме Facebook и Twitter конгрессмены Адам Шифф и Дайэнн Файнстайн. Как уточняет издание, в ситуации с запиской речь идет о заявлениях о том, что следователи вели слежку, основываясь на ложной информации из досье бывшего британского шпиона Кристофера Стила. В досье с опорой на анонимные источники была обрисована "широкая картина финансовых и личных связей между русскими и штабом Трампа", напоминает газета. "По словам тех, кто читал засекреченную записку, в ней предпринимается попытка дискредитировать утверждения из досье Стила и высказывается предположение, что Стил солгал ФБР. В записке также утверждается, что позднее агенты использовали ошибочную информацию, предоставленную Стилом, чтобы получить судебный ордер на ведение электронной слежки за советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем", - говорится в статье. "Альянс по защите демократии", который входит в состав Германского фонда Маршалла, разместил на своем сайте панель для мониторинга около 600 аккаунтов, "подхватывающих или иным образом поддерживающих российские усилия по оказанию влияния". Эта панель (Hamilton 68) показывает, что за последние 48 часов самым распространенным хэштегом, который использовали отслеживаемые аккаунты, был #ReleaseTheMemo, пишет The Washington Post. В свою очередь, The Daily Beast со ссылкой на знакомый с расследованием Twitter источник сообщает, что хэштег распространяли в основном американцы. "Осведомленный источник сообщил, что проведенный Twitter внутренний анализ на данный момент показал, что #ReleaseTheMemo продвигают неподдельные американские аккаунты, а не российские обманщики или боты", - передают Бен Коллинз и Спенсер Акерман. "Источник указал на влиятельных американских пользователей правого толка, в том числе Дональда Трампа-младшего с его 2,49 млн подписчиков, которые распространяют хэштег", - уточняют журналисты. Вместе с тем отмечается, что российские аккаунты, действительно, публиковали множество твитов о #ReleaseTheMemo - но недостаточно много для того, чтобы попасть в топ внутреннего анализа Twitter. The Daily Beast также указывает на то, что "российские фабрики троллей используют прокси-аккаунты", чтобы казаться настоящими американцами. Бывший агент ФБР Клинт Уоттс, помогавший создать Hamilton 68, пояснил: "Hamilton 68 не анализирует состав Twitter. Подавляющее число твитов в подобных ситуациях определенно будут республиканскими. Hamilton 68 пытается выявить, когда к ситуации подключается Кремль и видит возможность усилить способствующую разногласиям риторику, направленную против демократических институтов".