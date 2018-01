24 января 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Давосская "мафия" говорит о высоких технологиях и маленьких людях В Давосе все беспокоятся о "забытых" людях - участники Всемирного экономического форума могут даже пережить "день из жизни беженца". Крупные IT-компании долго были любимчиками в Давосе, но теперь оказались обвиняемыми, чуть ли не ответственными за избрание Трампа, засилье "фейковых новостей" и компьютерную зависимость, отмечает Le Monde. Местных жителей "встреча богатых и сильных" разобщает, замечает Focus: "по их словам, это одна большая мафия". Премьер-министр Канады Джастин Трюдо воспользовался возможностью выступить на главной сцене Международного экономического форума во вторник, чтобы еще раз поддержать борьбу за права женщин, передает корреспондент The Washington Post Ишан Тарур. Подобно многим выступающим, Трюдо указал на глубокую неуверенность, охватившую западные общества. "Беспорядки, которые мы наблюдали, вызваны беспокойством и страхом - страхом перед тем, что быстро меняющийся мир означает для рабочих и их семей", - сказал Трюдо. "Мы не можем игнорировать нашу ответственность перед людьми, которых нет здесь, в Давосе, и никогда не будет", - заявил канадский лидер. Одной из главных тем форума была миграция и ее политические последствия. Участники ВЭФ даже могли на 75 минут оказаться в положении мигранта, пережив "день из жизни беженца", сообщает корреспондент. "Если политики-националисты, такие как президент Трамп, поддерживают мифического "забытого человека" - обездоленного, недовольного работягу, отчаянно пытающегося вернуть себе страну, отобрав ее у тех, кто ее изменил, - форум сознательно пытался предложить альтернативу", - пишет автор. Петер Маурер, президент Международного комитета Красного Креста, пытался привлечь внимание к истинным "забытым людям" и "забытым конфликтам", в частности в Конго. Помимо вопросов идентичности и иммиграции, участники форума неоднократно повторили высказанную Трюдо обеспокоенность по поводу растущего социального неравенства. Особое внимание уделялось так называемому "прекариату" (по аналогии с "пролетариатом". - Прим. ред.) - сотням миллионов трудящихся во всем мире, чьи неустойчивые источники существования подвергаются риску из-за наступления цифровой эры и автоматизации производства. Журналистка Хизер Лонг обратила внимание автора статьи на то, что популистские лидеры обещают избирателям "повернуть вспять" глобализацию. "Избиратели могут выбрать еще более популистских лидеров в ближайшие месяцы или годы, если они разочаруются в нынешних", - опасается она. При этом популизм "может привести к войне или, что более вероятно, установить барьеры на границах на пути потока людей, идей и товаров, что в последнее время помогло транснациональным корпорациям достичь рекордных прибылей", говорится в статье. "Все говорят о взаимосвязанном мире, но нам придется признать тот факт, что глобализация постепенно утрачивает свою привлекательность, - отметил премьер-министр Индии Нарендра Моди. - Решение заключается не в изоляции, а в понимании и принятии перемен". Занимающие доминирующие позиции в информационном поле IT-компании - Google, Apple, Facebook, Amazon - оказались под огнем критики, пишет специальный корреспондент Le Monde на ВЭФ в Давосе Сильвия Кауфман. Долгое время они считались любимчиками в Давосе, однако сегодня крупные технологические компании (Big Tech) определенно оказались в позиции обвиняемых. Непрекращающаяся критика обрушивается на них из-за налогообложения, использования персональных данных, запланированного устаревания изделий, из-за компьютерной зависимости, от которой руководители Силиконовой долины заботливо оберегают своих детей, при этом поощряя ее для остальных людей, вредоносных программ, эксплуатации контента традиционных СМИ, пишет журналистка. Добавьте сюда "фейковые новости" и вмешательство России в западные предвыборные кампании посредством социальных сетей, и вы увидите, что ответственные руководители GAFA начинают чувствовать себя серьезно оскорбленными, когда их считают почти виновными в избрании Дональда Трампа, указывает автор. Ежегодный социологический опрос "барометр доверия", проводимый американской компанией Edelman и представленный на открытии форума в Давосе, в этом году показывает падение доверия к соцсетям и улучшение имиджа традиционных СМИ во многих западных странах, говорится в статье. Индийский премьер-министр Нарендра Моди, возглавляющий страну, которая поставляет батальоны инженеров в Силиконовую долину, обеспокоен. "Технологические преобразования, - сказал он c трибуны Давоса во вторник, - оказывают глубокое влияние на то, как мы живем, думаем, действуем в политике. Технология имеет возможность формировать, разрушать и соединять", в частности, с помощью соцсетей. Руководитель компании IBM Вирджиния Рометти призвала к ответственности и прозрачности при вводе новых технологий: "Требуется быть предельно ясным, применяя принципы в отношении персональных данных: потребитель или клиент должен быть хозяином своих данных". Впрочем, крупные IT-компании сами хотят вернуть ситуацию под контроль, поскольку революция, связанная с приходом искусственного интеллекта, уже близки и она окажет такое воздействие на общество, что снова возникнет "вопрос об овладении технологией с целью поставить ее на службу человечества", по выражению руководителя одного из GAFA. В сравнении с этим эпизод с соцсетями покажется лишь устаревшей частью огромной кампании, заключает Кауфман. Корреспондент Financial Times Мартин Арнольд на полях Всемирного экономического форума взял интервью у главы российского банка ВТБ Андрея Костина. "Мы находимся в начале новой гонки вооружений, - сказал Костин в Давосе. - НАТО просит больше вооружений и распространяет больше вооружений в Европе, и Россия ответит абсолютно тем же самым. Кто извлечет из этого выгоду? Только генералы и производители оружия". Костин сказал, что "не беспокоится" из-за возможных персональных санкций в отношении себя. Но он сказал: "Любые экономические санкции против институтов... я лично говорю, что это было бы подобно объявлению войны. Я не вижу причин для того, чтобы после этого российский посол оставался в Вашингтоне, а американский посол оставался бы купаться в холодной воде в Москве". "Полагаю, это хуже, чем ситуация холодной войны, и очень опасно. И, полагаю, американцы играют с огнем, потому что отношения становятся из плохих очень плохими, и ответственность за это несем не мы", - заявил Костин. "Тот, кто отправится в Давос в январе, увидит город в чрезвычайном состоянии: местные жители сбежали, туристов нет, а торговцы сдают на две недели и за большие деньги свои помещения - либо стараются как-то выжить", - пишет Мельхиор Поппе в Focus. "Вообще, денег здесь сегодня столько же, сколько 10-20 лет назад, но время сегодня в дефиците, - посетовала Сабина С., владелица одного из магазинов в Давосе. - Многие прилетят на один день и сразу же помчатся обратно в аэропорт". "У влиятельных гостей, к которым в этом году принадлежат президент США Дональд Трамп, глава концерна Siemens Джо Кезер и актриса Кейт Бланшетт, нет времени на шопинг", - признает Поппе. "За неделю до ВЭФ весь город парализован из-за трудоемкой подготовки, неделю после форума все снова демонтируют. Туристы и жители сторонятся Давоса на протяжении всего января - как клиенты они большей частью выпадают", - повествует журналист. Аренду эксклюзивных площадей в это время могут себе позволить не многие: "представители крупных концернов, шейхов и банков состязаются друг с другом, чтобы заполучить лучшее место в городе", говорится в статье. Некоторые арендодатели прописывают в договорах аренды, что местные жители, которые живут в их помещениях или занимаются торговлей, должны покидать их на 14 дней в январе - со всеми товарами и мебелью. Рето А., управляющий лыжным магазином в Давосе, заявил корреспонденту: "Я против всего этого мероприятия. Для меня ВЭФ - это одна большая мафия". Он не собирается предоставлять свои помещения в распоряжение форума, несмотря на достаточно выгодные предложения, сообщает журналист. "Конечно, намного проще плыть по течению и стать проституткой ВЭФ", - говорит Рето А. о предпринимателях, согласившихся на предложения об аренде.