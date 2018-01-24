Любительский видеоролик ульяновских курсантов с гомоэротическим подтекстом разлетелся по рунету

В течение нескольких дней расплодились пародийные клипы в поддержку юных курсантов, на которых ополчились органы правосудия: пловцы, жокеи, электрики, пенсионерки и другие самодеятельные актеры стали переодеваться кто во что горазд, вновь обыгрывая сексуальный клип Satisfaction итальянского продюсера Бенни Бенасси, пишет журналистка Liberation Вероника Дорман.

Никто не отнимет у россиян их чувства самоиронии, юмора и солидарности как главного средства борьбы против абсурдности мира и в особенности властей. Об этом свидетельствует забавный флэшмоб, обрушившийся в последние дни на русскоязычный интернет, считает журналистка.

Все началось с казалось бы невинной шутки: курсанты Ульяновского института гражданской авиации (900 км к востоку от Москвы) сняли копеечную пародию на клип Satisfaction. Выложенный в соцсетях 16 января видеоролик в духе гомоэротической эстетики быстро разошелся в интернете, достигнув 2,5 млн просмотров на одной из страниц сети "ВКонтакте", передает Дорман.

Реакция мира взрослых не заставила себя ждать. Дирекция института заявила, что клип "позорит профессию летчика" и "оскверняет святыни". Ректор Сергей Краснов дошел до того, что сравнил курсантов с "Pussy Riot, которые глумились в храме Христа Спасителя", так как "институт - это храм науки", и пригрозил разыскать и наказать виновных. Приволжская транспортная прокуратура начала расследование по поводу "видеоролика с признаками эротики", с тем чтобы оценить, насколько действия курсантов соответствуют "требованиям действующего федерального законодательства, в том числе воздушного", говорится в статье.

Чрезмерная и карикатурная реакция различных ответственных лиц преобразовалась в боевой клич в форме танца в очередном любительском видеоролике в поддержку ульяновских курсантов, отмечает журналистка.

По мнению политолога Андрея Колесникова, речь идет едва ли не о политическом протесте. "А вообще, конечно, ситуация с патриотическим воспитанием тяжелейшая, - иронизирует Колесников в своем обзоре в New Times. - Многочисленные сообщества, от курсантов суворовского училища до домохозяек, готовы публично и неделикатно вертеть задами под музыку, тем самым требуя невмешательства государственных людей в частную жизнь. И чем интенсивнее государство пытается руководить частным поведением частных граждан, тем более активным становится сопротивление. А любые телодвижения из частной жизни вдруг обретают высокое общественно-политическое звучание".