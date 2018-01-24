Чего Путин хотел от Трампа и что он получил на самом деле?

"Путин, очевидно, считал, что на посту президента Трамп изменит американо-российские отношения и поможет ему исполнить все пункты в его списке желаний, - пишет журналист Newsweek Захари Фраер-Биггс. - В Москве буквально стреляли пробками от шампанского, когда Трамп победил. Но большинство желаний из списка Путина остаются невыполненными. Кандидат Трамп отказывался критиковать Путина, но президент Трамп не стал идти на поводу у царя".

Автор статьи начинает с вопроса о снятии санкций, который возник "на раннем этапе предвыборной кампании Трампа". Он напоминает о посвященной санкциям "печально известной встрече в Trump Tower" и беседах советника по нацбезопасности Майкла Флинна с послом Сергеем Кисляком.

Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Джеффри Манкофф отметил: "Больше всего беспокойства у представителей российской элиты вызывали персональные санкции, направленные на людей из ближайшего круга Путина. Была некоторая надежда, что при администрации Трампа появится готовность выработать некую сделку, которая позволила бы отказаться от некоторых из этих санкций".

Однако при Трампе санкции стали только жестче, подчеркивает Newsweek. "Это развеяло в Кремле любые надежды на возвращение к обычным отношениям с США, - считает экс-директор по России в Совете национальной безопасности Джеффри Эдмондс. - Это укрепило убеждение российской элиты и заодно населения России в том, что в правительстве США есть большая антироссийская группировка и Трамп не в силах с ней справиться".

Трамп действовал также "наперекор желаниям России", когда в декабре дал ход предоставлению Украине оружия, отмечается в статье. "В администрации Обамы были страхи вроде того, что нельзя провоцировать русских, потому что если мы дадим Украине летальные вооружения, это означает войну с Россией. Такова была логика, и теперь она оказалась неверной", - сказала эксперт Брукингского института Алина Полякова.

"Другая критически важная цель для Путина - развал альянса НАТО, объединенной военной силы, которую Трамп, казалось, всерьез ставил под вопрос во время предвыборной кампании", - продолжает автор статьи. Тем не менее, Трампу "пришлось подтвердить приверженность США своим обязательствам", а войска НАТО "стали сильнее, чем были".

Однако, по словам автора статьи, вмешательство "дало Путину иную власть - страх": "Россия стала фактически пугалом, которое считают невидимой движущей силой, стоящей почти за всем". Эта сила "вернула Россию на мировую арену", а также "вызвала немало политической смуты" в США, говорится в статье.

"Причина вмешательства в наши выборы - намерение посеять немного хаоса, подорвать доверие к нашим выборам и создать некие сомнения. И в этом отношении, вероятно, был достигнут немалый успех", - добавил экс-посол США на Украине Стивен Пайфер.

Автор статьи предполагает, что "Путин хотел устроить для Клинтон наполненное хаосом президентство" и "не думал, что Трамп может победить". "Даже если бы победила Клинтон, американцев бы выбило из колеи беспокойство по поводу честности выборов, вызванное заявлениями Трампа во время предвыборной кампании о том, что голосование "подтасовано", - пишет журналист Newsweek.

Автор статьи подчеркивает: "Продолжающийся раскол между двумя партиями в связи с российским расследованием может служить доказательством того, что, хотя Путин, может, и не получил всего из своего списка желаний, с пустыми руками он не ушел".