Шредер, будучи канцлером, отдал по дешевке немецкие танки "Леопард" - без каких-либо ограничений

Немецкие танки "Леопард-2" распродавались как с прилавка уцененных товаров. Правительство Германии было радо от них избавиться. Каких-либо ограничений в применении боевых машин не было. Теперь танки ведут борьбу против курдов в Сирии, сообщает издание Stern.

"Немецкие танки в Турции - это бесславная глава немецкого экспорта вооружений", - уверен автор публикации Гернот Крампер. Хуже всего, считает он, что условия экспорта не предполагали никаких ограничений. Как такое могло произойти?

"Перед первой волной экспорта в 2004 году задача у танков была только одна: побыстрее исчезнуть, - пишет Крампер. - Германия под руководством канцлера Шредера хотела избавиться от огромных запасов вооружения эры холодной войны. Не играла роли и цена: Берлин не хотел модернизировать старые танки, а с помощью экспорта можно было сэкономить средства для демилитаризации, своего рода утилизация "де люкс".

В Турцию попало около 350 "Леопардов 2A4" - это больше танков, чем сейчас имеет на вооружении Бундесвер, говорится в статье.

Поскольку Турция всегда боролась с беспорядками в курдских районах, трудно утверждать, что в эпоху Шредера никто не мог ожидать такого развития событий. Напротив, использование танков в военных ситуациях было абсолютно ожидаемым и, очевидно, получило одобрение, подчеркивает автор.

"Немецкой общественности придется смириться с горькой правдой военного экспорта: оружие живет дольше, чем существуют политические ситуации и обещания. Тот, кто поставляет оружие в "пороховые бочки", например на Ближний Восток, никогда не сможет проконтролировать, где окажется это оружие и кого им будут убивать", - считает журналист.

"Берлин хотел помочь притесняемым курдам в борьбе против ИГИЛ*, однако часть оружия оказалась на черном рынке. Сейчас "Исламское государство"* практически побеждено, однако немецкое оружие не возвращается обратно. И нельзя исключать, что оно будет использовано против немецких танков Турции", - пишет автор в заключение.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.