Курдский узел

Военная операция Анкары в Сирии может привести к тяжелому затяжному кровопролитию. Причина, по мнению автора статьи на сайте Sueddeutsche Zeitung Кристиане Шлётцер, кроется в том, что в основе нынешнего противостояния лежит старый конфликт с курдами, которому не дают угаснуть. Как пишет автор, это представляет опасность и для самой Турции.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу воспользовался недавно формулировкой, напомнившей времена югославского конфликта. Глава турецкого МИДа заявил о том, что то, что делают курдские отряды самообороны (YPG) в Сирии, не что иное, как "этнические чистки", жертвами которых становятся арабы и те курды, которые не разделяют марксистской идеологии YPG. Доказательств министр не предоставил, говорится в статье.

Как следствие, Турция вошла в Сирию с целью освободить кантон Африн от YPG. "Война и ее язык ловко используются Турцией для того, чтобы спрятать за резкими формулировками как свои национальные интересы, так и национальную травму. Турецкая оппозиция, как кемалисты, так и ультранационалисты, поддерживают начало наземной операции. Они вторят нарративу Анкары о том, что в Африне речь идет о том, чтобы остановить "террористов", - отмечает автор.

Даже Константинопольский патриархат Армянской Апостольской Церкви в Стамбуле пожелал турецкой армии "успеха". "Тот, кого это удивляет, должен оглянуться на историю Турции столетней давности и обратиться к той бесславной роли курдских кланов, которую они сыграли во время резни, жертвами которой стало армянское население Османской империи. Однако, - замечает журналистка, - все исторические сравнения и отсылки опасны, поскольку они лишь осложняют решение нынешних конфликтов".

"На деле, Анкаре можно было бы не бояться сирийских курдов, если бы ей удалось добиться мирного сосуществования с курдами в Турции. Все, казалось, уже налаживалось пару лет назад (...). Но политическая партия, представлявшая интересы курдов, получила такое влияние в турецком парламенте, что стала представлять угрозу абсолютной власти президента Эрдогана", - пишет автор статьи.

Сегодня верхушка курдской партии сидит за решеткой. Курдская рабочая партия (PKK), идеологический родоначальник YPG, внесла свой вклад в нынешнюю эскалацию, организовав ряд терактов. PKK противопоставляет курдский национализм турецкому. "Эта драма раздирает Турцию вот уже 40 лет", - констатирует автор публикации.

Развал Сирии подарил курдам квазиавтономную территорию, они изо всех сил будут ее защищать. Военная операция, начатая Анкарой, затянется - даже если турецким военным удастся создать 30-километровую буферную зону у своей границы. Турция, отмечает журналистка, останется в Сирии как оккупационная власть.

"Возможно, это именно то, чего хочет Анкара: при установлении будущего порядка в Сирии участвовать при распределении ролей, как это делают Россия, Иран и США. (...) Для Анкары это становится все более важным - по мере увеличения дистанции с Западом. Тем самым позиция и действия Турции все больше становятся проблематичными для ее союзников", - говорится в статье. Пока, замечает автор, никакие военные путчи не поставили под угрозу ее членство в НАТО - потому что так хотят европейцы и американцы.

"Военная операция турецкой армии становится сверхопасной не только потому, что приведет к погибшим и усилит поток беженцев, но еще и потому, что угрожает самой Турции, подливая масла в огонь старого конфликта с курдами. А это никому не выгодно - об этом Турции должны постоянно напоминать ее союзники", - резюмирует автор статьи.