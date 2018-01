24 января 2018 г. Том Парфитт | The Times Россия запретила к показу "глумливый" фильм Ианнуччи "Смерть Сталина" "Вчера российское правительство запретило к показу сатирический британский фильм о смерти Иосифа Сталина, после того как он был назван оскорбительным", - пишет The Times. Министерство культуры изъяло прокатное удостоверение фильма Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина" за два дня до того, как он должен быть выйти на экраны кинотеатров. Высокопоставленные фигуры в сфере культуры назвали его "глумливым и крамольным", передает газета. Сталин, в основном, пользуется уважением в России как "эффективный менеджер" и сильный лидер эпохи войны, несмотря на тот факт, что миллионы людей были расстреляны, заморены голодом или умерли в ГУЛАГе за время его деспотического тридцатилетнего правления, пишет автор статьи Том Парфитт. В письме к министру культуры Владимиру Мединскому деятели культуры во главе с режиссером Никитой Михалковым написали, что франко-британский фильм "очерняет память о наших гражданах, победивших фашизм". "Фильм, со Стивом Бушеми, Майклом Пэйлином и бывшей девушкой Бонда Ольгой Куриленко в главных ролях, посвящен смерти Сталина и последовавшей борьбе за власть в Кремле", - говорится в статье. Источник: The Times