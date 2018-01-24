Погибнуть за Шпицберген?

Вокруг Северного полюса сталкиваются интересы сверхдержав. Путин давно предъявляет претензии на Арктику, о своих амбициях заявил и Трамп. Нарастает угроза военного конфликта, считает обозреватель Die Welt Ансгар Грау.

"Российские бомбардировщики при масштабной поддержке с моря подлетели в два этапа: их целью был норвежский архипелаг Шпицберген. Какое-то время спецслужбы в Осло оставались в неведении - в ходе сентябрьских учений "Запад-2017" русские использовали частоты, которые не смог перехватить норвежский корабль-разведчик "Марьята", - повествует автор публикации.

"На Западе военные учения России вызвали шквал негодования. Почему норвежская разведка и другие страны НАТО так поздно смогли понять, что происходит? Что случится, если учения станут реальностью?" - пишет Грау.

"На Крайнем Севере пересекаются линии стратегического влияния многих влиятельных мировых игроков. Речь идет о ценных природных богатствах, но также о милитаризации арктических льдов, которые могут оказаться совсем не вечными", - говорится в статье.

По словам российского президента Путина, экспансия в Арктике позволит нарастить мощь и возможности России. "Путин тем самым заставляет суетиться датчан, канадцев, норвежцев и даже китайцев, которые тоже заявили о своих притязаниях в регионе".

Об американских интересах на Северном полюсе стал задумываться и Дональд Трамп. "В декабре президент США разрешил энергетическим компаниям проводить работы по бурению нефти в высоких широтах", - говорится в статье.

"Еще во времена холодной войны между НАТО и Варшавским договором Арктика стала одним из тех мест, где сверхдержавы мерялись силами", - пишет Грау. В последнее время Арктика из-за климатических изменений становится все доступнее и все больше превращается в объект экономических интересов.

Москва, напоминает автор, с 2001 года предъявляет претензии на скрытую под водой территорию арктического шельфа площадью 1,2 млн кв. км. За счет этой территории положенная каждому арктическому государству территория в 370 км была бы значительно увеличена.

"По оценке специалистов, подо льдами Арктики скрыты большие залежи никеля, золота и алмазов. Но основной интерес представляют 13% (от общемирового объема) неразведанных запасов нефти, 30% - газа, а также потенциальные месторождения сжиженного газа, - говорится в статье. - Пока их разработка представляется проблематичной, а на фоне низкой цены на энергоресурсы еще и слишком затратной".

Однако, уверен автор статьи, следующий "арктический бум" не заставит себя ждать. "Несмотря на российское название, Канада и Дания хотят признать хребет Ломоносова своей территорией", - говорится в статье.

По мнению Фолькера Пертеса, директора Фонда науки и политики, "Арктика может стать как ареной сотрудничества, так и регионом конфликтов". В частности, опасения вызывают попытки России "реактивировать" для военных нужд гражданские арктические базы, сказал он изданию.

При этом военное присутствие само по себе не проблема. Норвегия критичнее всех относится к амбициям России, но даже генсек НАТО норвежец Столтенберг указывает на то, что военное присутствие русских лучше полного отсутствия какой-либо контролирующей силы. На фоне таяния льдов в регионе будет повышаться незаконная деятельность и возрастет наплыв туристов, говорится в статье.

По мнению экспертов, пройдет еще много времени, прежде чем будет вынесено окончательное решение относительно территориальной принадлежности хребта Ломоносова.

На данный момент, поясняет автор, хребет Ломоносова считается горной грядой, расположенной в нейтральных водах. "Но что случится, если решение соответствующей комиссии будет принято не в пользу России?"- задается вопросом Лаура Олендорф, автор исследования Института оборонной политики в Киле, посвященного интересам и стратегиям на Крайнем Севере в XXI веке. Станет ли путинская Россия придерживаться международных договоренностей? - сомневается эксперт. А Америка?

"Канада, - сообщает автор статьи, - имеет 11 боеспособных военных и гражданских ледоколов, Россия, по всей видимости, вдвое больше - в том числе шесть атомных. Норвегия располагает всего одним ледоколом, Береговая охрана США - тремя. Китай строит свой второй полярный ледокол".

По словам политолога Пертеса, Германия также "имеет серьезные экономические интересы в регионе". Как сказал эксперт, "Северо-Восточный проход (протяженностью 6,5 тыс. км, соединяющий Атлантический и Тихий океаны вдоль северных берегов Евразии) втрое сократил бы дистанцию для доставки контейнеров с грузом в Южную Корею, Японию, Китай и в обратном направлении".

Участок Северо-Восточного пути протяженностью 5,78 тыс. км вдоль побережья Гренландии и американского континента стал пригоден для навигации с 2008 года, говорится в статье.

По мнению Пертеса, если Россия решит в реальности повторить сценарий учений "Запад-2017" и завоевать Шпицберген, будет активирована 5-я статья Договора НАТО (коллективная самооборона. - Прим. ред.). Общественность, правда, будет задаваться вопросом, стоит ли погибать за Шпицберген. Но то же самое относится к гипотетическому нападению на страны Балтии, сказал эксперт: стоит ли погибать за Таллин?

Никто не знает, как отреагирует альянс, но "для России, вероятно, будет слишком рискованно атаковать члена НАТО, поэтому я не думаю, что она пойдет на этот шаг", отметил политолог.

Немецкие политики призывают к осторожности. "Россия в последние годы постоянно пытается расширять зону своего влияния", - указал в беседе с Die Welt представитель фракции ХДС/ХСС по вопросам внешней политики Юрген Хардт, сославшись на действия РФ на Украине, в Грузии и Сирии. По его словам, в Арктике "Россия пока ведет себя сдержанно. Русские не могут позволить себя открытого конфликта там". Но следует держать ухо востро: арктическая политика должна обсуждаться в рамках Совета Россия-НАТО, рекомендует Хардт.