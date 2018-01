24 января 2018 г. Ишан Тарур | The Washington Post В Давосе все беспокоятся о "забытых" людях Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который стал завсегдатаем Давоса с тех пор, как пришел к власти в 2015 году, воспользовался возможностью выступить на главной сцене Международного экономического форума во вторник, чтобы еще раз поддержать борьбу за права женщин, передает корреспондент The Washington Post Ишан Тарур. "Подобно многим другим выступающим на форуме, Трюдо указал на глубокую неуверенность, охватившую западные общества, которые толкают в одну сторону всеобъемлющие технологические изменения, а в другую - недовольство и разочарование популистов", - отмечает автор. "Беспорядки, которые мы наблюдали, вызваны беспокойством и страхом - страхом перед тем, что быстро меняющийся мир означает для рабочих и их семей", - сказал Трюдо "Мы не можем игнорировать нашу ответственность перед людьми, которые имеют наибольшее значение, людьми, которых нет здесь, в Давосе, и никогда не будет", - заявил канадский лидер. Одной из главных тем форума была миграция и ее политические последствия. В рамках специальной акции участники даже могли на 75 минут оказаться в положении мигранта, пережив "день из жизни беженца", сообщает корреспондент. "Если политики-националисты, такие как президент Трамп, поддерживают мифического "забытого человека" - обездоленного, недовольного работягу, отчаянно пытающегося вернуть себе страну, отобрав ее у тех, кто ее изменил, - форум сознательно пытался предложить альтернативу", - пишет автор. Петер Маурер, президент Международного комитета Красного Креста, пытался привлечь внимание к истинным "забытым людям" и "забытым конфликтам" в мире, в частности в Конго. Помимо вопросов идентичности и иммиграции, участники форума неоднократно повторили высказанную Трюдо обеспокоенность по поводу растущего социального неравенства. Особое внимание уделялось так называемому "прекариату" (по аналогии с "пролетариатом". - Прим. ред.) - сотням миллионов трудящихся во всем мире, чьи неустойчивые источники существования подвергаются риску из-за наступления цифровой эры и автоматизации производства. Коллега автора статьи Хизер Лонг обратила его внимание на то, что популистские лидеры обещают своим избирателям "повернуть вспять" глобализацию. "В высших кругах делового сообщества растет обеспокоенность тем, что избиратели могут выбрать еще более популистских лидеров в ближайшие месяцы или годы, если они разочаруются в нынешних", - сказала журналистка. "Популизм угрожает их состояниям, и он с трудом подвергается контролю и прогнозам. Он может привести к войне или, что более вероятно, установить барьеры на границах на пути потока людей, идей и товаров, что в последнее время помогло транснациональным корпорациям достичь рекордных прибылей", - пишет Тарур. "Все говорят о взаимосвязанном мире, но нам придется признать тот факт, что глобализация постепенно утрачивает свою привлекательность, - отметил премьер-министр Индии Нарендра Моди. - Решение заключается не в изоляции, а в понимании и принятии перемен". Источник: The Washington Post