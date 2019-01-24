Климатические изменения могут достигнуть "критической точки" быстрее, чем предсказывалось, предупреждают ученые

"Угроза климатических изменений может быть большей, чем предполагали ученые", - сообщает Daily Mail.

В 2018 году выбросы углекислого газа по всему миру достигли самого высокого уровня, и теперь исследователи предупреждают, что Земля стремительно приближается к "критической точке", передает издание.

"Если эмиссии сохранятся на текущем уроке, растительность планеты может оказаться не в состоянии справляться с ними, говорится в новом исследовании, а как только содержание углекислого газа в растениях и почве достигнет максимума, с которым они в состоянии справиться, потепление может стремительно ускориться", - говорится в публикации.

В новом исследовании, проведенном Школой инженерного дела и прикладных наук Колумбийского университета, рассматривается то, как круговорот воды связан со способностью Земли перерабатывать углекислый газ.

По мере потепления по всему миру ожидается изменение паттеронов выпадения атмосферных осадков - а вместе с этим и способности растительности поглощать углекислый газ.

"Однако неясно, сможет ли земля по-прежнему поглощать антропогенные эмиссии на текущем уровне, - заявил ведущий исследователь Пьер Жентин. - Если почва достигнет максимального уровня поглощения двуокиси углерода, глобальное потепление ускорится, и последствия будут существенны как для человека, так и для окружающей среды. Это означает, что мы действительно должны сейчас предпринять меры, чтобы избежать больших последствий климатических изменений".