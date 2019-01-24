Когда олигархи больше не могут летать

"У западных санкций против России бывают и курьезные последствия, - указывает австрийское издание Die Presse. - Миллиардеры страны вынуждены отказываться от привычного комфорта".

"Как недавно стало известно, братья Борис и Аркадий Ротенберги лишились своих частных самолетов, - передает журналист издания Эдуард Штайнер. - Конкретно речь идет о самолетах Bombardier Global 5000 (M-BRRB) и Bombardier Global 300 (M-ARRH), стоимость которых оценивается в 25 и 15 млн долларов, сообщил журнал Forbes со ссылкой на источники в бизнес-авиации. Дело в том, что швейцарский банк Credit Suisse, на кредит которого были куплены бизнес-джеты, после введения санкций прекратил прием платежей от Ротенбергов и по собственному решению продал самолеты".

"Братья Ротенберги - не последние люди в России, - отмечает издание. - 67-летний Аркадий в молодости был спарринг-партнером Владимира Путина в клубе дзюдо в Санкт-Петербурге. Затем под покровительством шефа Кремля он стал миллиардером и является сегодня одним из путинских неоолигархов, которые отогнали от кормушки старых олигархов ельцинского времени. За последние 15-20 лет Ротенберг весьма упорно вытеснял конкурентов прежде всего в крупных строительных проектах государства и государственных концернов и получил звание "короля госзакупок".

Ротенберги - не единственные, кому приходится отказываться от частных самолетов. Так, сообщается, что Олег Дерипаска потерял сразу три частных самолета марки Gulfstream G550 стоимостью 30 млн долларов каждый. Похожая судьба настигла и приближенного к Путину Геннадия Тимченко, который больше не может пользоваться своим бизнес-джетом Gulfstream G650, так как из-за санкций компания-производитель больше не поставляет запчасти для самолета.

"Эти и другие предприниматели, - пишет Die Presse в заключение, - вынуждены сегодня не покупать самолеты, а арендовать их".