Где россияне отмывают свои души

"Рехнулись эти русские!", - сказал бы Обеликс, персонаж комиксов Рене Госинни. А Альбер Удерзо нарисовал бы, как дородный галл стучит себе указательным пальцем по лбу. Из года в год миллионы россиян погружаются в середине января в воду. Ледяную", - пишет на страницах Handelsblatt Андре Баллен.

"Хотя Крещение и не является официальным выходным в России, после краха насажденного сверху атеистического коммунизма оно превратилось в один из наиболее популярных религиозных праздников и стало настоящим событием", - повествует издание.

"Причина такой популярности праздника среди молодых россиян заключается, вероятно, в том, что, с одной стороны, для многих людей участие в купании стоит больших внутренних усилий, и, с другой стороны, во время купания в ледяной воде невероятно поднимается уровень адреналина", - отмечает автор статьи.

"Конечно, в такой проверке на храбрость не может не поучаствовать и Владимир Путин - по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, шеф Кремля на прошлых выходных окунулся в прорубь где-то в Подмосковье. Так как в этом году Путин в порядке исключения сделал это не перед камерами, российские агентства поспешно распространяли в своих сообщениях архивные фотографии прошлых лет", - говорится в статье.

"Тот, кто не осмеливается окунуться в воду, может взять разлитую в бутылки освещенную воду для питья, уверяет церковь. Она якобы тоже имеет очищающий эффект. Правда, - замечает Баллен, - воздействие церковного благословения на воду сомнительно. То и дело происходят случаи отравления. Так, в 2010 году в Сибири святой водой отравились сразу 100 человек. Со рвотой и поносом им пришлось обратиться в больницу".

"Причиной стали палочковидные бактерии. Священник прокомментировал инцидент коротко: вода, по его словам, способствует очищению человека - а каким именно образом это происходит, не уточняется, заявил он".