Как дожить до возраста королевы?

Королева Елизавета II в апреле будет отмечать свой 93-й день рождения. Новое исследование показало, что дожить до 90 лет и более можно и людям не королевских кровей, пишет австрийское издание Kurier.

"Ученые медицинского центра при Университете Маастрихта в Нидерландах выяснили, что 60 минут физической активности в день повышают шансы мужчин и женщин достичь преклонного возраста, - сообщает журналистка Элизабет Герстендорфер. - При этом к физической активности относятся не только классические упражнения, но и прогулки с собакой, поездки на работу на велосипеде и работа в саду".

"Всего ученые изучили данные 120 тыс. человек начиная с 1986 года. Из них в 1986 году около 4160 женщин и 3650 мужчин были в возрасте 68-70 лет. Ученые собрали данные о том, как часто за день люди занимаются физической активностью, сколько они весят, какой у них рост и сколько они весили в возрасте 20 лет. За ними наблюдали до достижениями ими возраста 90 лет или до смерти, если она произошла в период исследования", - говорится в статье.

"У женщин, которые ежедневно занимались физической активностью в течение 30-60 минут, шанс дожить до 90 лет был на 21% выше, чем у женщин, которые были активны 30 минут в день и менее. По мнению ученых, физическая активность продолжительностью 1 час является оптимальной", - передает издание.

"У мужчин, которые ежедневно занимались физической активностью по 90 минут, шанс достичь 90-летнего возраста увеличивался на 39% в сравнении с теми, кто был активен менее получаса в день".

Однако, отмечает Kurier, в исследовании не были учтены другие факторы, влияющие на продолжительность жизни, например, курение или употребление алкоголя.