Убийство мэра Гданьска: "ненависть" на телеэкранах Польши

"Противники правительства обвиняют государственную телекомпанию за ту роль, которую она сыграла в убийстве Павла Адамовича, произошедшем 13 января. Выдвигаются требования об увольнении ее главы", - пишет корреспондент Le Monde в Варшаве Ромен Сю.

"Несет ли польская государственная телекомпания TVP какую-либо ответственность за убийство мэра Гданьска Павла Адамовича, зарезанного ножом на глазах у сотен людей, собравшихся на благотворительном концерте в воскресенье 13 января? Противники ультраконсервативного правительства, возглавляемого партией "Право и справедливость" (ПиС), сразу же выдвинули такую гипотезу. И в течение десяти дней территория вокруг головного офиса и региональных отделений телекомпании стала местом для регулярных митингов, участники которых требуют отказа от "пропаганды ненависти" в эфире и отставки директора телекомпании Яцека Курского", - говорится в статье.

"Ответственность лежит на TVP. Я так считаю. Язык ненависти, способ подачи повлияли на убийцу, который выбрал Павла своей жертвой. Моего мужа убили слова", - заявила жена убитого мэра Гданьска Магдалена Адамович во вторник 22 января в интервью изданию Onet.pl.

"Что же показывалось в передачах TVP по поводу Павла Адамовича перед его смертью?" - задумывается автор статьи.

"Принятое в 2016 году мэром решение по мигрантам было затем представлено в вечернем выпуске TVP1 в качестве примера "желания Павла Адамовича привезти в Гданьск как можно больше иммигрантов". Все свидетельства жителей, выбранные для данной темы, были негативными, со ссылками на связь с терактами, "ситуацией в других странах" и "соображениями безопасности", - напоминает Сю.

"После того, как в начале 2016 года ПиС взяла под контроль государственные СМИ, освещение деятельности Павла Адамовича на TVP главным образом производилось под углом подозрений в мошенническом личном обогащении и участии в различных финансовых скандалах", - отмечает газета.

"Кампания клеветы усилилась в преддверии муниципальных выборов, проходивших осенью 2018 года. В частности, мэра обвиняли в недостаточном патриотизме из-за того, что он упоминал о немецкоязычном наследии бывшего города-государства Данцига, переименованного в Гданьск после Второй мировой войны - призрак пересмотра границ 1945 года до сих пор волнует часть польского общественного мнения", - пишет автор статьи.

"В субботу, 19 января, на похоронах мэра его друг, передовой доминиканский монах отец Людвик Вишневский, с негодованием заявил, что "те, кто говорит на языке ненависти и делает карьеру на лжи, не вправе занимать высокие посты в нашей стране". Эту фразу в вечернем выпуске новостей телекомпания TVP проиллюстрировала изображением Дональда Туска - бывший премьер-министр, который стал президентом Европейского Совета, является предметом особой ненависти ПиС", - описывает корреспондент.

"Выбранный ПиС для руководства телекомпанией TVP Яцек Курский в течение тридцати лет является союзником польских правых и несколько раз был депутатом парламента, ему всегда удавалось сохранить свое место, несмотря на падение аудитории, крупные финансовые потери и критику его редакционной линии. Летом 2016 года он был уволен Национальным советом по средствам массовой информации, однако всемогущий председатель ПиС Ярослав Качиньский сразу же вмешался, чтобы его спасти, и орган по управлению аудиовизуальной информацией немедленно восстановил его в должности. Заручившись такой защитой, сегодня Яцек Курский заявляет, что будет судиться со всеми, кто будет устанавливать связь между деятельностью государственной телекомпании TVP и убийством Павла Адамовича", - резюмирует Сю.