Путин и Эрдоган ищут точки соприкосновения в Сирии

"После примирения, последовавшего за продолжительным ледниковым периодом, наступившим после того, как был сбит российский боевой самолет, Москва и Анкара уже как два года официально являются партнерами в Сирии. Это сложный альянс, - считает журналист австрийского издания Der Standard Андре Баллен, - ведь политические цели обоих государств в охваченной гражданской войной стране сильно расходятся".

"Провозглашенную Эрдоганом и российским президентом Владимиром Путиным борьбу против терроризма можно лишь условно назвать связующим звеном, так как обе стороны причисляют к террористам различные группировки, - указывает автор статьи. - Встреча в Москве была предназначена для того, чтобы разделить зоны влияния в Сирии. Объявленный уход США оба президента одобрили как положительный шаг".

"Расчет, скрывающийся за этим, ясен: Турция хочет усилить свое присутствие в северной Сирии. Россия понимает беспокойство Турции по поводу безопасности, однако у солидарности узкие границы, - отмечает Баллен. - Кремль, использовавший курдов в качестве партнеров и военной силы в борьбе против ИГИЛ, пока всегда отрицательно относился к крупной наступательной операции Турции в регионе".

"На встрече в Москве не было намеков на то, что в этом что-то изменится. На пресс-конференции Путин не дал вытянуть из себя никаких обещаний. (...) Расширение территории турецкого влияния в Сирии - не в интересах россиян, ведь их союзник Асад в настоящий момент снова крепко сидит в седле", - заключает журналист.