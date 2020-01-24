Даже Владимир Путин устал от импичмента Трампа

"В четверг, когда третье за всю историю судебное разбирательство по делу об импичменте преодолело третий день, сторонники президента США Дональда Трампа были не единственными, кто надеялся на быстрое завершение. Многие россияне говорят, что хотят того же - от самых высоких уровней Кремля до людей на улицах Москвы", - пишет Foreign Policy.

"Хотя россияне знают, что их страна была названа одним из главных злодеев драмы в Вашингтоне - после выборов Трампа в 2016 году ни одна страна не нависала над его президентством так, как Россия - многие в Москве говорят, что они, как и американцы, надеются на возвращение к нормальности и к шансу на восстановление отношений в дипломатической сфере. А что касается вмешательства России в политику США - ну, если это правда, то что из того? Разве не все страны это делают?"

"Даже российский президент Владимир Путин может быть расстроен официальным холодом между Москвой и Вашингтоном, говорят эксперты, хотя разведка США полагает, что его службы безопасности стоят за некоторыми дискредитированными теориями заговора, которые внесли вклад в подготовку почвы для импичмента Трампа - в основном, в идею Трампа о том, что Украина в большей степени, чем Россия, вмешивалась в выборы 2016 года в США. В то время как многие аналитики по России признают, что Москва приветствует продолжающийся хаос в Вашингтоне, который подпитывает стратегическую цель Путина по подрыву мощи США, они часто предупреждают, что он также приводит к подрыву долгосрочных целей российского президента и того, что Кремль надеется получить от президента, настроенного против истэблишмента, такого как Трамп".

"Прежде всего, это означает попытку заключить стратегическую сделку с Белым домом по ряду вопросов, включая контроль над вооружениями и соблюдение сфер влияния, которые могли бы переписать статус-кво, закрепившийся после окончания холодной войны", - говорится в статье."[Кремль] хотел бы, чтобы все закончилось как можно быстрее, и чтобы Трамп был более свободным от всего этого давления, которое оказывается на него внутри страны, - говорит Татьяна Становая, основатель фирмы R.Politik, занимающейся политическим анализом, и научный сотрудник Московского Центра Карнеги. - Москва хочет получить пользу от Трампа и сотрудничать с ним, но они не могут, потому что он слишком зависит от того, что происходит во внутренней политике США".

"От заключения американского разведывательного сообщества о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года, до предполагаемой симпатии президента США к Путину, амбиции Кремля и действия Москвы по всему миру заняли центральное место в Вашингтоне и превратили американо-российские отношения в часть внутренних политических дебатов и (...) многие в Москве надеются, что быстрое завершение судебного процесса может дать некоторую временную отсрочку от того, чтобы быть главным фокусом все более разобщенной американской политики Америки", - указывает Foreign Policy.

(...)

"Россия хочет работать вместе с США, но на своих условиях, - сказала Становая. - Кремль знает, что американский истеблишмент рассматривает его как угрозу, которую следует останавливать и сдерживать, поэтому он ищет возможности противостоять этой основной точке зрения".

"Отношения между Москвой и Вашингтоном остаются на историческом минимуме, но у Трампа и Путина теплые отношения (...). Российские государственные СМИ, тем временем, освещают и слушания в Палате представителей, и в Сенате в терминах, сочувствующих Трампу и преобладающей позиции республиканцев, и сам Путин повторил собственные аргументы Трампа по импичменту.

Они предъявляют "Трампу то обвинения в сговоре с Россией, потом выясняется, что никакого сговора не было, это не может лечь в основу импичмента. Теперь давление на Украину какое-то придумали. Не знаю, в чём там дело...", заявил он на пресс-конференции в декабре.

"Схожие скептические взгляды на процедуру импичмента в Вашингтоне и роль российского вмешательства, похоже, разделяет широкая российская общественность, заявил Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам России и заместитель руководителя отдела внешней политики российской газеты "Коммерсант", где он освещает политику США, в том числе отслеживает процедуру импичмента. "Россияне довольно циничны, - замечает он. - Большинство людей здесь считает, что лидеру может сойти с рук намного больше, чем обычному человеку, и если Трамп просит другого лидера оказать ему услугу, то это не такая уж большая проблема. Это общий консенсус среди людей, которые следят за новостями и которые не следят за новостями".

"Импичмент и детали американского правительства не являются главными темами в российских новостях, и значительная часть населения остается аполитичной. Более того, неожиданное заявление Путина на прошлой неделе о пересмотре Конституции с целью продления его правления продолжает доминировать в дискуссиях и заголовках в стране. Но взгляд на импичмент из Москвы, пусть и ограниченный, также позволяет взглянуть, словно в кривое зеркало, в неуверенность, заблуждения и сходства, которые россияне и американцы испытывают в отношении стран друг друга на фоне того, как Москва и Вашингтон погрязли в растущей геополитической напряженности", - пишет газета.

"Для меня это похоже на политический театр, - сказал, рассуждая о процессе импичмента, Павел Шакиров, 33-летний москвич, работающий в сфере маркетинга. - Часто говорят, что Россия делает много разного в Америке, но я думаю, что для противников Трампа это просто повод нападать на него".

"Вопрос о вмешательстве России за границей, от вмешательства в выборы в США до попытки убийства российского двойного агента Сергея Скрипаля в Соединенном Королевстве, были встречена официальными опровержениями в Москве, а порой и издевательствами в российских государственных СМИ, а опросы общественного мнения преимущественно показывали, что общество соглашается с этим официальным нарративом. Многие также выражали неверие в то, что Россия может успешно подорвать Соединенные Штаты. "Россияне не думают, что Россия настолько сильна, как думают американцы, - заявил журналист "Коммерсанта" Наумов. - Здесь мы видим некомпетентность каждый день. Людям трудно поверить, что [Россия] - это хорошо смазанная гибридная военная машина, нацеленная на сердце демократических США".

"Но, по словам Дениса Волкова, заместителя директора "Левада-центра", независимого московского центра изучения общественного мнения, при ближайшем рассмотрении многие россияне готовы допустить, что их страна вмешивалась в дела других стран. (...) "Сначала это отрицается, но в менее формальных разговорах звучит признание, - указывает Волков. - Но они скажут, что это делает каждая великая страна, так почему мы не должны этого делать? Они говорят, что Америка вмешивается в дела других стран, и они великая страна, поэтому если мы великая страна, мы тоже должны это делать".