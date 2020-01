24 января 2020 г. Генри Фой | Financial Times Борис Джонсон сталкивается с дипломатической дилеммой в связи с парадом в Москве "Борис Джонсон обдумывает возможность присутствия на торжественном параде в память о Второй мировой войне, который проводит Владимир Путин в Москве в мае этого года, что является дипломатическим тестом отношения его нового правительства к России, - сообщает Financial Times. - Во время мероприятия, которое впервые было проведено Иосифом Сталиным, российские солдаты пройдут по Красной площади в сопровождении танков и ракетных пусковых установок в ознаменование 75-й годовщины окончания войны". "Джонсон, как сообщают четыре источника, знакомые с переговорами, рассматривает приглашение президента России принять участие в параде. Обсуждения на Даунинг-стрит являются частью более широкой дискуссии о том, как следует вести отношения с Москвой, которые были омрачены российской попыткой убийства в 2018 году бывшего двойного агента Сергея Скрипаля нервным агентом в Солсбери", - говорится в статье. (...) "(...) Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что примет участие в мероприятии, в то время как президент США Дональд Трамп заявил, что "ценит" его приглашение. Кремль сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель также получила приглашение", - сообщается в публикации. "Приезд Джонсона находится "на активном рассмотрении", сообщил один из людей, близких к переговорам. Источники добавили, что правительство также рассматривает возможность присутствия члена королевской семьи", - указывает Financial Times. "Премьер-министр встретился с Путиным в Берлине на прошлой неделе в кулуарах конференции по обсуждению конфликта в Ливии - это стало первой встречей лидеров с момента вступления Джонсона в должность. "Мы надеемся, что увидим чуть больше этого... обсуждений на высшем уровне , - заявил источник. - Эти отношения не будут легкими... [Но] они - глобальная держава". "Но эти комментарии контрастируют с заметно более враждебным заявлением Даунинг-стрит", - пишет Financial Times, напоминая, что Соединенное Королевство указало, что нормализации двусторонних отношений не будет до тех пор, "пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и нашу коллективную безопасность". "(...) Британские чиновники подтвердили, что приглашение на майский парад было получено, и заявили, что правительство стремится узнать больше о характере этого мероприятия. Представитель Путина заявил, что Кремль отправил приглашение премьер-министру, но ответа не получил. Букингемский дворец не ответил на запрос о комментарии", - заключает газета. Источник: Financial Times