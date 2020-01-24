Америка без прикрас: насколько действительно сильна сверхдержава?

"В Давосе Дональд Трамп хвастался своими заслугами на посту президента США. Но насколько действительно успешным был его первый президентский срок?", - задается вопросом немецкое издание Handelsblatt.

"Америка процветает как никогда раньше", - бахвалился 73-летний президент и перечислял свои успехи в экономике: крупнейший экономический бум, который когда-либо видел мир. Самый низкий уровень безработицы за 50 лет. Семь миллионов новых рабочих мест. Десять миллионов людей, спасенных от бедности. Трамп, как во время теннисного матча, вертел головой то влево, то вправо, а его слишком длинный красный галстук обозначал среднюю линию поля", - отмечают авторы статьи Торстен Рике, Йенс Мюнхрат, Астрид Дернер, Катарина Корт, Мориц Кох и Кристиан Рикенс.

"Дисциплинированно он зачитывал всю баснословную статистику, которую написали для него стратеги его предвыборной кампании. (...) За девять месяцев до президентских выборов в США Трамп предстал в Давосе в роли уверенного победителя. Сильный в экономике, победоносный во внешней и неприкосновенный во внутренней политике. Таким Трамп видит самого себя - и таким его должны видеть американцы и остальной мир".

Но насколько правдив этот миф?

"Ежегодный экономический рост во время правления Трампа составляет 2-3% в год. При Билле Клинтоне, демократическом президенте, занимавшем свой пост с 1993 по 2001 год, он составлял 4%. Предшественнику Трампа Бараку Обаме, также демократу, за последние три года в должности президента удалось создать аналогичное количество рабочих мест, как и Трампу в первые три года", - указывает издание.

Впрочем, как отмечает историк Нил Фергюсон, часть экономического успеха США - это все же заслуга Трампа. "По его словам, масштабным снижением налогов Трамп повысил общеэкономический спрос и тем самым добился того, что до сих пор не удалось сделать европейцам. К тому же он смог разоблачить нечестную торговую практику Китая и поставить ее в центр внимания мировой общественности".

"Американский президент, часто выступающий как непредсказуемый полтергейст, набирает баллы и во внешней политике: на провокации режима мулл в Иране он ответил смертоносной атакой беспилотника на иранского генерала Сулеймани". "После этой провокации мир на несколько дней затаил дыхание, однако ответный удар Ирана по военным базам американского контингента в Ираке оказался относительно безобидным. Спокойной реакцией, которой от него едва ли кто-то ожидал, Трампу удалось проломить спираль эскалации. "Иранцы на протяжении шести месяцев наращивали напряженность", - говорит Ян Бреммер, руководитель исследовательского центра Eurasia Group. Трампу нужно было ответить на это жестко. "По крайней мере, в краткосрочной перспективе это его успех", - считает политолог".

"Несмотря на все успехи, которых Трамп добился как минимум в глазах своих сторонников, политику Трампа одобряют в США только 44%. (...)Политолог Бреммер предсказывает остальному миру неспокойные времена, если Трамп победит на выборах 3 ноября. "На своем втором президентском сроке Трамп больше не сможет опираться на процветающую экономику. Он будет искать козлов отпущения и, возможно, упрекать китайцев и европейцев в якобы нечестной торговой практике", - говорит Бреммер".

"Дональд Трамп - разрушитель, в прямом смысле этого слова. Три года его президентства оказались достаточными для того, чтобы пошатнуть мировой торговый порядок и подорвать доверие к Всемирной торговой организации (ВТО), НАТО и парижскому климатическому компромиссу", - указывает издание.

1. Экономическая политика: подъем в долг

"Несомненно, при Трампе многие американцы живут хорошо в финансовом плане. Не только компании платят меньше налогов - у частных лиц в конце месяца также остается больше денег на счету. Биржи отмечают один рекорд за другим. (...) При этом подъем остается на удивление стабильным. (...) Однако в процентном выражении рынки акций при Трампе выросли гораздо меньше, чем при Бараке Обаме и Билле Клинтоне. С инаугурации и до конца декабря фондовый индекс Доу-Джонса вырос при Трампе на 45%. При Обаме за такой же промежуток времени во время его первого срока индекс увеличился на 53%, а при Клинтоне на 57%", - комментирует Handelsblatt.

"Аналогичная ситуация и с рынком труда: при правлении Трампа действительно трудоустроено значительно больше людей, чем раньше. Но тенденция была положительной и при Обаме. Настроения среди мелких предпринимателей сегодня значительно улучшились в сравнении с 2016 годом. Однако Индекс делового оптимизма малого бизнеса в последнее время снова несколько упал. Компании напряженно ищут сотрудников", - говорится в статье.

Безработица в США достигла наименьшего уровня за последние 60 лет. "Благодаря налоговой реформе Трампа "работающие семьи могут сохранять больше с трудом заработанных денег". (...) Согласно оценкам, сумма, сэкономленная среднестатистической семьей за счет уменьшения налоговых платежей, составляет около 2 тыс. долларов. Приличная сумма, однако она намного ниже 4 тыс. долларов, о которых Трамп говорил в Давосе. Максимальную ставку налога с предприятий Трамп снизил с 35% до 21% от прибыли. Цена уменьшения налогов - дефицит бюджета, который за 2019 финансовый год вырос до 4,6% от американского ВВП, что на 0,8% больше, чем в предыдущем году".

"И, несмотря на все положительные показатели, достаток пришел не ко всем американцам. Прежде всего в сфере здравоохранения ситуация зачастую выглядит плохо: согласно опросу, проведенному Институтом Гэллапа, каждый четвертый американец откладывает лечение тяжелых заболеваний для себя или членов своей семьи из-за слишком высоких цен. Это самый высокий показатель за все время", - подчеркивают авторы публикации.

"Понижением налогов Трамп обеспечил сильный экономический подъем, но не такой беспрецедентный, каким он хотел представить его в Давосе. И этот подъем далеко не равнозначен улучшению жизни всех американцев", - констатирует издание.

2. Торговая политика - там, где эффективны угрозы

"Если в сегодняшнем президентстве Дональда Трампа и есть константа, то это его агрессивный курс в торговой политике, - продолжают авторы статьи. - Это касается его отношений с европейскими партнерами. Отношений с соседними Канадой и Мексикой. И это прежде всего касается его отношений с крупнейшим соперником США Китаем. Президент буквально одержим темой Китая, говорят в дипломатических кругах Вашингтона".

Трамп и его лояльные сотрудники, Питер Наварро, Директор Национального торгового совета, и Роберт Лайтхайзер, торговый представитель США, "ни во что не ставят многосторонние договоры и нормативные документы, например, Всемирной торговой организации (ВТО). И, наоборот, высоко ценят двусторонние соглашения, в которых США, будучи крупнейшей экономикой, могут навязать свою волю торговым партнерам. Сразу в начале своего президентского срока Трамп расторгнул североамериканское торговое соглашение НАФТА и к тому же ввел пошлины на импорт стали и алюминия".

"Кроме того, после начала торгового конфликта с Китаем без малого два года назад правительство США ввело пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около 360 млрд долларов".

"Политика максимального давления, с точки зрения американцев, возымела вполне положительный эффект. Канада и Мексика согласились на заключение соглашения, которое заменит НАФТА. (...) Китай на прошлой неделе подписал с американским правительством первое соглашение, которое назвали первой фазой сделки. В нем Пекин обязуется в 2020 и 2021 годах в дополнение к существующему объему импорта в размере 180 млрд долларов ежегодно закупать американские товары и услуги объемом 200 млрд долларов. (...) Взамен США отказываются от пошлин на потребительские товары в размере 150 млрд долларов и снижают вдвое 15-процентные пошлины на китайские товары стоимостью 120 млрд долларов".

"С точки зрения Трампа, это "крупнейшая сделка" всех времен. (...) Но на самом деле агрессивный курс Трампа оставляет след в торговом балансе США - что, на первый взгляд, вполне в интересах президента. По оценке Кильского института мировой экономики, в 2019 году дефицит торговли США с Китаем сократился на 50 млрд долларов, после того как в 2018 году достиг нового рекорда в размере 421 млрд долларов".

"Но цена сокращения дефицита торговли с Китаем высока, - отмечает руководитель института Габриэль Фельбермайер, - потому что пробелы заполняют третьи государства, например, Евросоюз". Так, только импорт США из Еврозоны вырос в 2019 году на 25 млрд долларов. Общий дефицит торговли с остальными странами мира остается неизменно высоким - и в 2019 году, вероятно, достиг нового рекорда, составив 911 млрд долларов", - говорится в публикации.

"Из последних сделок Трамп наверняка сделает вывод о том, что принцип шантажа работает. Использовать собственное господство на рынке, угрожать высокими пошлинами, подчинять своей воле партнеров и оппонентов - вот новая триада американской торговой политики. И это также причина того, почему трансатлантический торговый спор может снова разгореться в любой момент", - полагают авторы статьи.

3. Внешняя политика: упущенные шансы

"Оттенков и полутонов в картине мира Трампа нет, как, впрочем, и в пророчествах его критиков. Дональд Трамп якобы провоцирует войну с Северной Кореей или Ираном: сколько раз мы уже слышали об этом? Президент США разрушает НАТО, разрывает западный союз".

"В сравнении с этим внешнеполитические итоги трех лет правления Трампа оказываются прямо-таки безобидными. Внешнеполитических катастроф не произошло. Конечно, мир не стал более мирным, но и не стал более воинствующим, после того, как в Белом доме оказался Дональд Трамп и начал рассылать смутные твиты".

"Количество конфликтов находится на максимальном уровне, но количество убитых в конфликтах людей приближается к достигнутому десять лет назад рекордно низкому уровню", - пишут исследователи Института исследований мира в Осло.

"То есть все в порядке? Разумеется, нет. Диагноз, который поставил в интервью Handelsblatt бывший посол США Джон Корнблюм, без сомнения соответствует действительности: "Своей националистической внешней политикой Трамп поспособствовал тому, что мир стал более опасным". И прежде всего потому, что Америка Трампа более не считает себя ведущей нацией Запада и попрощалась с ролью регулирующей миропорядок державы, поддерживающей основанную на правилах международную систему".

"В начале своего президентства Трамп полагался на советы опытных стратегов. Госсекретарь Рекс Тиллерсон, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер, глава Пентагона Джеймс Мэттис - "взрослые люди" в правительстве сначала сохраняли курс аппарата безопасности".

"Но Трамп увольнял одного за другим, и сегодня он следует своим инстинктам - или внешнеполитическим внушениям своих любимых ведущих на консервативном телеканале Fox News".

"Трамп заигрывает с российским президентом Владимиром Путиным - и вводит санкции против российского газпровода. Он ругается с турецким президентом Эрдоганом в Twitter, угрожая уничтожить экономику Турции, и затем обхаживает его в Белом доме, говоря: "Я ваш большой поклонник". Американская внешняя политика потеряла всякую последовательность. Трамп считает это большим преимуществом".

Несколько лучше обстоят дела с сотрудничеством в НАТО, продолжает издание. Впрочем, по мнению Трампа, это, конечно, его заслуга: он укрепил оборонительный союз, утверждает президент США. Благодаря ему выросли расходы участников альянса на оборону. При том, что повышение расходов было запланировано в любом случае, отмечают авторы статьи.

"Цена политики Трампа пока зачастую остается за кулисами, но она реальна. Доверие, важнейший капитал мировой державы, считавшей себя раньше благожелательным гегемоном, основательно подорвано. После одностороннего выхода из ядерного соглашения с Ираном и выхода из Парижского соглашения по климату возникает вопрос: чего стоит слово Америки?".

"Со своим слоганом "Америка превыше всего" Трамп пошел по ложному пути, - уверены авторы статьи. - На первом месте стоят для него не национальные интересы, а его собственные, прежде всего переизбрание. Им он подчиняет свою внешнюю политику, причем в масштабе, на который не осмеливались его предшественники".

"В конечном итоге эра Трампа останется в памяти как упущенный шанс. В лице Китая у Запада появился новый системный соперник: цифровая диктатура бросает вызов западной демократии. Но вместо того, чтобы разрабатывать вместе с Европой стратегию в отношении Китая, Трамп разрушает доверие европейцев к США".

"Да, НАТО живо, Евросоюз не распадается, Третья мировая война не началась. Худшие опасения не оправдались. Но это лучшее, что можно сказать о внешней политике Трампа", - констатирует Handelsblatt.

4. Внутренняя политика: отпечаток на десятилетия вперед

"Ненависть - вот понятие, которым наиболее точно можно объяснить то, как Америка могла дойти до такой невероятной поляризации".

"Трамп живет за счет поляризации. Это он показал уже во время предвыборной кампании в 2016 году. Он вовсе не хочет быть президентом всей страны, ему необходимо лишь ограниченное большинство. То, что он его получит, вовсе не является маловероятным, ведь он упорно осуществляет политику, которой ожидают от него его сторонники. Это касается не только масштабного сокращения налогов и дерегулирования экономики, но и его жесткого курса в отношении иммигрантов, который приводит в ужас прежде всего Европу. Так, всеми возможными уловками президент пытается построить стену на границе с Мексикой. Его критики считают это безумным проектом, его сторонникам это нравится".

"Но более важным в долгосрочной перспективе и значительно более взрывоопасным, чем стена, является другое предвыборное обещание Трампа во внутренней политике: консервативный поворот в американском правосудии. Это касается прежде всего состава Верховного суда США. Республиканцы и демократы годами борются за господство в суде, члены которого назначаются пожизненно. Для демократов Верховный суд - последний бастион для защиты от реакционной политики Трампа (...). Но теперь Трамп находится в комфортном положении, ведь он смог назначить сразу двух судей из девяти в Верховном суде. (...) Оба считаются в высшей степени консервативными".

"Даже если Трамп не будет переизбран в ноябре, его судьи останутся - и будут продвигать его консервативную революцию", - указывает издание.

"Ключ к пониманию политики Дональда Трампа, возможно, лежит в словах бывшего посла США в Германии Джона Корнблюма: "Трамп - предприниматель и он ведет внешнюю политику так, будто речь идет о сделках с недвижимостью".

"Процедура импичмента в отношении Трампа бесперспективна, - считают авторы статьи. - Неважно, насколько убедительными будут доказательства против президента: республиканское большинство в Сенате его "вытащит".

"То, что у него вообще есть шансы на победу, возможно, связано с наибольшей неожиданностью при правлении Трампа - экономическим бумом в США. (...) Но ирония истории в том, что этот рост связан и с повышением минимальной заработной платы, которое предприняли прежде всего штаты, управляемые демократами. Демократы, таким образом, невольно помогают Трампу в предвыборной борьбе", - заключает Handelsblatt.