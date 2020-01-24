Как Багдад выслеживает шпиона, предавшего Сулеймани, по данным источников

"(...) Когда иранский генерал Касем Сулеймани был убит американским беспилотником, находившийся неподалеку в аэропорту Багдада сотрудник Иракской национальной разведывательной службы (INIS), видимо, вскоре после этого сбежал. "Его вызывала иракская комиссия по расследованию, его ищут сотрудники "Сил народной мобилизации" (ополченцы), но он исчез с радаров", - сообщил Le Figaro один иракский источник в Багдаде".

"Он мог быть тем шпионом, который подтвердил прибытие в иракскую столицу главы сил "Кудс", военизированного крыла Ирана, действующего за его границами, в пятницу, 3 января, в половину первого ночи, на борту сирийской частной авиакомпании ChamWings из Дамаска. В иракской галактике безопасности INIS рассматривается как служба, близкая к Западу, в частности к американцам", - пишет журналист Жорж Мальбрюно.

"Через три недели после ликвидации Сулеймани, которая вызвала иранские ответные действия против американских баз в Ираке, расследование, проведенное Советом по национальной безопасности во главе с Фалехом аль-Файядом, который к тому же является руководителем "Сил народной мобилизации", застопорилось. Кроме сбежавшего иракского шпиона, подозрения падают также на другого иракца и сирийца, работающего на ChamWings. Их арестовали вскоре после убийства, но с момента их задержания пока не просочилось никакой информации", - говорится в статье.

"После кропотливой работы, направленной на то, чтобы напасть на след одного или нескольких шпионов, иракские власти, похоже, выяснили какие-то исходные данные. В 10 часов утра в четверг, 2 января, то есть более чем за 14 часов до убийства, три американских беспилотника вошли в воздушное пространство Ирака. Как сказал один источник: "Иракская противовоздушная оборона была в курсе, потому что американцы предупредили иракцев о том, что они должны провести один разведывательный вылет. Но когда беспилотники стали летать над аэропортом, со смотровой башни стали поступать сигналы о нарушении, которые американцы проигнорировали, настаивая на том, что им нужно выполнить задачу на ближнюю разведку", - рассказывает источник.

"Если американские беспилотники, начиная с 10 часов утра, медленно кружились над аэропортом, - расшифровывает один французский военный, хорошо знающий Ирак, - то значит, в это время они уже заметили прибытие Сулеймани в аэропорт Дамаска".

"(...) Кто определил местонахождение Сулеймани в Бейруте - Израиль или ливанцы? А, может, его вычислили в Дамаске россияне, хозяева воздушного пространства над аэропортом? Или его безопасность была так слабо обеспечена, что Соединенным Штатам не понадобился кто-то еще, чтобы его выследить? Утечки в американской прессе подкрепляют тезис об адресной помощи со стороны израильского "Моссада", - размышляет автор статьи.

"В Париже несколько военных источников и спецслужбы с трудом допускают эту версию. "Израильтяне были застигнуты врасплох, - уверяет один военный, - Нетаньяху по-быстрому вернулся из Греции, и мы удостоверились в том, что израильтяне поспешили обезопасить себя". По его мнению, утечки по поводу израильского сотрудничества могут быть вызваны "трениями между Белым домом и Пентагоном".

Другой военный, имеющий доступ к Центру планирования операций и командования Министерства обороны в Париже, подтверждает, что речь идет о "совершенно секретной американской операции. Мы ничего не видели и не слышали, даже в плане магнитной разведки".

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