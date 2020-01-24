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24 января 2020 г.
24 января 2020 г.

Себастьян Херрманн | Süddeutsche Zeitung

Людям достаточно беглого взгляда, чтобы оценить привлекательность других

"Лица, не полностью изображенные на фотографии, кажутся более привлекательными, чем полная картинка. Мозг, вероятно, достраивает идеализированный образ. Неполная информация способствует дополнению образа радужными представлениями и в других ситуациях", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Влюбленные склонны романтизировать образ человека, с которым на данный момент они знакомы лишь поверхностно. Аналогичным образом, по-видимому, воспринимаются и оцениваются лица людей: часть целого вызывает больше восхищения, чем полноценная картинка", - отмечает журналист Себастьян Херрманн.

"Исследование, свидетельствующее об этом, опубликовали в научном журнале Scientific Reports психологи Дайана Орджиан из Лиссабонского университета и Сезар Идальго из Университета Тулузы. Согласно исследованию, фотографии, на которых лицо изображено не полностью, оцениваются людьми как более привлекательные в сравнении с фотографиями, где лицо изображено целиком. Вероятно, отсутствующие детали пробуждают фантазию смотрящего и складываются в его сознании в идеализированный образ".

"Для своего исследования психологи продемонстрировали нескольким сотням участников фотографии 96 различных лиц. Фотографии были представлены в разных версиях: с полностью изображенным лицом, размытые фотографии, изображения очень маленького размера, а также фотографии, на которых можно было увидеть только треть лица. Наиболее привлекательными участники эксперимента сочли фотографии, на которых была изображена лишь треть лица. Также размытые изображения и маленькие фотографии оказались несколько более привлекательными, чем полноценный оригинал", - передает издание.

В последующих экспериментах, в которых исследователи демонстрировали участникам такие же фотографии цветов, ландшафтов или собак, было установлено, что подобное заполнение пробелов идеализированной картинкой работает только в отношении человеческих лиц.

"Зачастую мы оцениваем внешность других людей на основе неполноценной информации", - пишут Орджиан и Идальго. Людям часто достаточно беглого взгляда, чтобы посчитать кого-то привлекательным и интересным - и это впечатление порой исчезает, как только образ становится полноценным.

"То, что неполноценная информация может способствовать искаженной в положительную сторону оценке, проявляется и в других взаимосвязях. Например, исследования показали, что характер людей, которых мы знаем поверхностно, чаще идеализируется".

Зачастую искажение образа в положительную сторону касается самого человека. "Так, большинство людей оценивают свое дружелюбие, серьезность и отзывчивость выше среднего. (...) А тот, кто знает лишь некоторые аспекты сложной темы, чаще считает себя экспертом. Он просто не знает о том, что ему неизвестно - и здесь неясность тоже побуждает к тому, чтобы заполнить пробелы радужной картинкой", - пишет издание.

Источник: Süddeutsche Zeitung


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