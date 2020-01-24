Культура памяти в опасности

"Спустя 75 лет после Холокоста и Второй мировой войны становится ясным: память тускнеет, а историю переиначивают в целях текущей политики. (...) В своем выступлении по случаю 40-й годовщины окончания Второй мировой войны 8 мая 1985 года тогдашний президент Германии Рихард фон Вайцзеккер сказал: "Вспоминать - это значит: думать о былом так честно и так чистосердечно, чтобы вобрать его в себя. Это требует от нас высокого уровня правдивости". "Спустя 35 лет мрачное пророчество Вайцзеккера, кажется, сбывается: память о мрачных событиях тускнеет, сознание людей формируется заново", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Год памяти 2020, 75-я годовщина окончания войны и освобождения концлагерей - опасный год. Ведь историческая политика вернулась в качестве мощного оружия в противоборстве между государствами. Но сегодня она ведется не с помощью комиссий историков и институтов. На этот раз речь идет о переосмыслении в большом масштабе, речь идет о представлении истории в зеркале проблем и конфликтов сегодняшнего дня, речь идет о манипуляции правдой", - отмечает журналист Штефан Корнелиус.

"История становится рычагом в поиске идентичности и отграничении. (...) Сейчас, когда мир теряет порядок и опору, отрыв достоверных исторических фактов от их пристани может причинить серьезный ущерб. Владимир Путин - мастер дестабилизации. Его миссия поистине историческая, его амбиции почти безграничны. Историческая политика Путина хорошо документируется последние 20 лет. Воскрешение России отражается в школьных учебниках, в восхищении героями и даже в новых праздниках. Впечатления, полученные юным Владимиром в Ленинграде, травмированном страшной блокадой, определяет его видение истории. Таким образом, отражение представлений Путина об исторической справедливости во внешней политике, точнее в исторической внешней политике, было лишь вопросом времени", - пишет издание.

"Исторический ревизионизм Путина особенно опасен, потому что он берет на прицел центральную тему европейской политики держав, а именно пакт Молотова-Риббентропа о разделе Центральной Европы. (...) Впрочем, Путин не одинок, - отмечает издание. - Европейский парламент своей бесславной резолюцией об историческом самосознании Европы дал повод для критики и новую опору для Путина в споре о трактовке пакта Молотова-Риббентропа. Польское правительство своим законом о Холокосте сделало наказуемым болезненное рассмотрение собственного прошлого. От Украины до Балкан национализм и дешевый патриотизм препятствуют осмыслению прошлого и тем самым сеют раздор. В Германии партия АдГ сеет горькую рознь, говоря о "птичьем помете истории" (в 2018 году тогдашний лидер партии Александр Гауланд назвал Гитлера и нацистов "темным пятнышком на славной истории Германии" (Vogelschiss - досл. "птичий помет") - Прим. ред.)".

"Все это бросает вызов исторической науке, лишает ее правдоподобности и тем самым ее примирительной функции. Туман недоверия и отсутствия правдивости окутывает Европу. Снова пробуждается враждебность, причиняются обиды. Примирения не бывает без воспоминания, сказал Рихард фон Вайцзеккер. Правда, и он не мог определять то, о чем нужно помнить", - пишет Süddeutsche Zeitung.