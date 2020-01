24 января 2020 г. Редакция | The Times Урок истории "Вчерашняя встреча мировых лидеров в "Яд-ва-Шеме" в Иерусалиме стала крупнейшим дипломатическим событием в Израиле за всю его 72-летнюю историю. Поводом было мероприятие в память о событии, которое произошло чуть больше чем за три года до основания государства, когда около 9 часов утра 27 января 1945 года солдат из 100-й стрелковой дивизии Красной армии вошел в комплекс Освенцим III около Катовице на юге Польши. На Всемирном форуме памяти Холокоста выступили премьер-министр Израиля, принц Уэльский, президент Франции, вице-президент США и президент России. Однако в новостном освещении этого дня доминировало отсутствие президента Польши Анджея Дуды", - пишет британская газета The Times в редакционной статье, напоминая, что "президент Дуда отказался присутствовать, когда узнал, что Владимир Путин будет выступать, а он нет. (...) Путин заявил, что Польша вступила в сговор с нацистами. Дуда обвиняет Путина в стремлении реабилитировать сталинизм ради политической выгоды (...)". "Как бы то ни было, комментарии российского лидера не были лишены противоречий, - полагает издание. - Он указал, что 40% еврейских жертв Холокоста были советскими гражданами. Цифра, принятая историками - 1 миллион, около 17%. Путин увеличил эту цифру, включив в нее граждан восточной Польши, тогда оккупированной Советским Союзом. (...)". "Никто не оспаривает жертву Советского Союза после того, как в него вторглась Германия в 1941 году, и героизм Красной Армии, который привел к освобождению большинства лагерей смерти, - подчеркивает The Times. - И россияне не должны оспаривать жертву польского народа, жертву, которая началась ранее. Во время Холокоста были убиты 3 миллиона польских евреев. Погибли более 2 миллионов нееврейских польских гражданских лиц и солдат. Хотя многие поляки сотрудничали с нацистами, многие сопротивлялись. И хотя некоторые поляки участвовали в кровавых погромах против еврейских соседей, другие рисковали своими жизнями, чтобы укрыть этих соседей. "В Яд ва-Шеме" звания "Праведник среди народов" удостоены 6 692 поляка-христианина и 209 русских". "Точно так же, как два года назад польское правительство совершило ошибку, объявив преступлением обвинять поляков в соучастии в Холокосте, также ошибается и Путин, обвиняя их в соучастии в начале войны (...)", - считает издание. Источник: The Times