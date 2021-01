24 января 2021 г. Оливер Кэрролл | The Independent Первая леди: Россия испытывает симпатию к женщине, которая "спасла" Алексея Навального "Это была картина, ставшая квинтэссенцией новостей прошлых выходных. Юлия Навальная, высокая блондинка 44 лет, жена самого известного российского оппозиционного лидера, обнимает своего мужа на пограничном контроле в минуту жестокости и нежности. Они вернулись домой, осознавая риски возвращения в логово неудавшихся убийц - и вероятность того, что их ждет период продолжительной разлуки", - пишет обозреватель The Independent Оливер Кэрролл. "Если назвать происходившее с парой в последние пять месяцев шекспировскими страстями, то это рискует поставить под сомнение жанр. Напомним: сначала было нападение c применением нервно-паралитического агента военного класса. Затем - удача в виде пилота, быстро принявшего решение, и людей, оказывавших первую помощь. Агонизирующие дни искажения информации со стороны местных бюрократов. Драма эвакуации и чудо выздоровления. Расследование и телефонный звонок, инкриминировавший агентов Кремля. Однако, по мнению многих, это именно то - русская версия "Ромео и Джульетты". Страстная защита Юлией Навальной своего мужа на всех этапах пути - от оспаривания лживых главврачей до осады Владимира Путина с тем, чтобы он разрешил эвакуацию ее мужа - растрогала до глубины души многих соотечественников, как никогда раньше. Ее обыкновенно ... супруг был первым из них. "Любовь исцеляет и возвращает к жизни, - написал Алексей оде своей жене после выздоровления. - Юля, ты меня спасла, и пусть это впишут в учебники по нейробиологии". "Друзья и коллеги Юлии Навальной, экономиста по образованию, описывают ее как умную и бесстрашную женщину, которая умеет сохранять хладнокровие в самых экстремальных обстоятельствах. Быть женой Навального означает жизнь со слежкой, преследованиями, поездками в тюрьму и финансовыми трудностями, говорят они - чего она и представить себе не могла, когда они познакомились во время курортного романа в Турции в 1998 году. В субботу ее даже арестовали за участие в демонстрациях в Москве с призывом к освобождению ее мужа", - говорится в статье. "Так или иначе она остается "преданной" и "здравой", говорят они. Одна близкая подруга, пожелавшая сохранить анонимность, сравнила ее с "кремнем", способным противостоять всему, что на нее свалилось. "Ей удается вести самую нормальную семейную жизнь, - сказала она. - Это замечательно". "Евгения Альбац, известный редактор и ученый, близкая к Навальным, охарактеризовала эту пару как неразделимый политический двойной акт. "Алексей всегда публичен, но я не сомневаюсь, что он обсуждает каждый свой шаг с Юлией во всех деталях, - сказала она. - Юлия - его лайф-коуч. Она делает его лучше. Вся его жизнь была, прежде всего, стремлением к ее одобрению". (...) "Владимир Ашурков, ключевой член круга помощников Навального, назвал Юлию "столпом", на который опирается Навальный. По его словам, он не может припомнить, чтобы она хоть раз сомневалась в решениях или суждениях своего мужа, хотя они часто влияли на нее и ее семью "самым прямым образом", - говорится в статье. (...) . Эту "многоплановую" женщину, возможно, лучше всего понять с помощью фотографии, которая висит в московской квартире Навальных, сказал Ашурков. Это фотография Юлии, сидящей на полу рядом с большой спортивной сумкой, которую она собрала для мужа в тюрьме. У нее этот вопрошающий взгляд - озадаченный, неодобрительный - и это характеризует ее лучше, чем любое отдельное предложение. "Что касается политики Юлии, то, по словам одного друга семьи, супруги настолько близки - как "двуглавый орел" - что их мнения почти взаимозаменяемы: "Они разделяют одни и те же страсти", - сказал один друг. (...) (...) "Теперь уже публичное мужество и харизма Юлии Навальной вызвали дискуссии о том, что ей, возможно, следует выдвинуться как самостоятельной политической фигуре. Все более радикальные настроения кремлевских лагерей заставляют предположить, что они могут попытаться посадить ее мужа в тюрьму - согласно отдельным данным, на целых 13 лет. Возможно, согласно логике некоторых, у Юлии может возникнуть соблазн последовать примеру Светланы Тихановской, которая избиралась против авторитарного тюремщика своего мужа в соседней Белоруссии - и, вероятно, победила с большим перевесом", - пишет Кэрролл. "Идея выдвижения кандидатуры Юлии Навальной возникает уже не в первый раз. Ранее ее озвучивала Ксения Собчак, либеральная светская львица, которой, в отличие от Навального, было разрешено избираться против Владимира Путина в 2018 году (согласно одному расследованию в СМИ, она была поставлена Кремлем как демократический кандидат-спойлер). Инсайдеры Навального признают, что эту идею обдумывали, но затем отвергли (...)", - сообщается в статье. "Как рассказала Собчак The Independent, она предлагала эту идею по двум причинам. Во-первых, это решало вопрос о едином кандидате от оппозиции: "Нам нужен был кто-то, кто мог бы избираться, а это означало без уголовных обвинений, пусть и сфабрикованных". Но это также было вопросом характера. По словам Собчак, Юлия была "более привлекательной для более широкого электората". У нее была правильная фамилия, но она была "более умеренной, более склонной к компромиссам, менее категоричной и резкой". Собчак, которая утверждает, что у Юлии Навальной все еще есть потенциал стать объединяющей фигурой в стране, считает, что "непримиримость" Путина и Навального означает, что теперь более вероятны кровавые революционные сценарии". (...) "Это не в ее характере, и это не в его характере. Она не думает, что это ее место и у нее нет политики. Она поддерживает Алексея", - возражает Ашурков. "Альбац, полагающая, что власти не посмеют вынести длительный приговор фактическому лидеру оппозиции, также думает, что Юлия Навальная избежит очевидной "ловушки" - стать политической фигурой в отсутствие мужа. "Такой шаг сделает ее конкурентом Алексея, а это последнее, что она когда-либо хотела бы сделать", - сказала она. "Но хотя друзья семьи согласны в том, что Юлия вряд ли пойдет в политику по собственному выбору, они также считают, что она более чем способна справиться с этим, если такое когда-либо от нее потребуется. "Мне вспоминается фигура Элеоноры Рузвельт, - заметил один из друзей. - Если все будет в порядке, если Алексей будет функционировать и если он не будет в тюрьме или иным образом отрезан от реальности, то она не начнет заниматься политикой от его имени. Но действительно есть ощущение, что она может подхватить знамя, если оно когда-либо упадет". "На данный момент, продолжил источник, единственная роль, которую Юлия сейчас для себя рассматривает - это роль первой леди в американском стиле. Она - как "Мишель для Барака Обамы", но перенесенная в Россию, страну, более известную своей автократией и "Новичком". "Как оба как будто уже живут в России будущего, о котором они мечтают, - сказал этот друг. - Это звучит совершенно безумно, но для них это, кажется, абсолютная реальность". Источник: The Independent