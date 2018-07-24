Больше секса в отпуске? Как бы не так!

Отпуск - лучшая пора в году: мы ассоциируем его с солнцем, пляжем, морем и - с сексом! "Как приятно поваляться после жаркого летнего дня на прохладных простынях или смыть вдвоем под душем солнцезащитный крем. Пойти купаться в лунном свете или заняться сексом на берегу океана, ласкать друг друга в дюнах или поужинать при свете свечей - причем она при этом может быть без трусиков". Но, как пишет Bild, реальность выглядит несколько иначе. Как показывает недавно проведенное исследование ElitePartner, "ссоры, скука и затишье в интимной жизни также могут стать неотъемлемой частью отпуска".

"А что тут удивительного - вы день и ночь проводите с партнером, и выясняется, что он способен измотать все нервы!" - замечает автор статьи.

Если каждый день наполнен морем, солнцем, поездками в интересные места, а ночь - танцами, то на секс сил уже не остается. "А еще солнечные ожоги, укусы комаров и отпускное обжорство вследствие соблазнов, которые таит в себе "шведский стол".11% опрошенных, замечает Bild, признались, что во время отпуска у них до интима дело вообще не доходит. Автор публикации советует в этом случае планировать меньше активностей и больше времени посвящать друг другу.

"Не нужно ждать от отпуска каких-то чудес - просто попытайтесь расслабиться и провести это время с удовольствием. Надежды есть: 10% респондентов заново влюблялись в своих партнеров на отдыхе", - говорится в статье.

Не нужно бояться отправлять своего партнера в отпуск одного - лишь 4%, как показывает опрос, поддаются искушению "сходить налево" на отдыхе.

Если ждать, что любимый сделает вам предложение руки и сердца каждый раз, когда вы гуляете по пляжу или смотрите вместе на закат, можно испортить себе весь отдых, замечает автор статьи. Лишь 5% опрошенных получили заветное колечко во время отпуска, выяснили авторы исследования.

"Время отпуска - время для ссор", - констатирует журналист. "Почти каждый четвертый респондент по-крупному конфликтовал со своим партнером в отпуске. (...) На отдыхе друг от друга не сбежишь - ссора изначально запрограммирована".

В заключение автор приводит неутешительные данные: "во время отпуска или вскоре после него со своим партнером порвали 9% участников опроса".