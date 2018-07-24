Первый в Британии легальный квартал красных фонарей на грани закрытия: соседи жалуются на "резкий рост употребления наркотиков и публичного секса"

Как утверждается, первый в Британии легальный квартал красных фонарей привел к резкому росту секса и употребления наркотиков на улицах, пишет Daily Mail.

"Целью проекта в Лидсе было защитить уязвимых женщин от насилия путем регулирования проституции", - поясняет издание.

Но проститутки остаются в зоне риска, а жители утверждают, что растет количество случаев секса в общественных местах, например, в парках и лесах, иногда на глазах у детей.

"С недавнего времени дети начали находить презервативы и шприцы после секса и использования наркотиков на улице", - говорится в статье.

"В прошлом году выяснилось, что число изнасилований и сексуальных домогательств, о которых было заявлено в полицию, с пугающей скоростью возросло в районе красных фонарей", - сообщает издание.