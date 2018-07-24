Смертельно опасный тренд: туристы пытаются попасть в бассейн, прыгнув с балкона

Это стало опасной игрой: молодежь пытается спрыгнуть с балкона отеля в бассейн или попасть на другой балкон. Находясь под воздействием алкоголя или наркотиков, многие при этом разбиваются насмерть, сообщает Focus.

"После того как феномен, получивший название "балконинг", казалось, сошел на нет, в последнее время на островах Балеарского архипелага снова регистрируются случаи падения с балконов. Только на прошлой неделе трое туристов совершили неудачные прыжки - с начала года было зафиксировано три случая со смертельным исходом", - передает немецкое издание.

По словам доктора Хуана Хосе Сегуры, исследовавшего феномен, налицо возвращение к тенденции, зафиксированной с 2010 по 2015 год, когда ежегодно фиксировалось от 10 до 15 случаев "балконинга". Как отмечает специалист, падение с балкона зачастую заканчивается либо смертью, либо тяжелыми повреждениями и инвалидностью на всю оставшуюся жизнь.

"Как выяснил исследователь, лидируют по части прыжков с балконов британцы, за ними следуют немцы и испанцы. "Прыгуны" - это преимущественно молодые люди (...), которые, как правило, идут на лихачество, поспорив с друзьями. А поскольку они подогреты алкоголем или наркотиками они недооценивают риски и не полностью контролируют тело".

"Врачи, владельцы отелей и общины бьют тревогу в связи с этой опасной модой", - говорится в статье. Молодых гостей стараются селить в номера, расположенные на нижних этажах. Доктор Хуан Хосе Cегура совместно с посольством Британии принял участие в кампании, целью которой было рассказать молодым британцам об опасностях "балконинга". В испанском курортном местечке Магалуф, известном происходящими там эксцессами на почве алкоголя, была ограничена продажа спиртного в вечернее время и запрещены организованные попойки с перемещением из заведения в заведение. Был также введен штраф за прыжки с балконов. "Перестанут ли туристы прыгать с балконов после принятия этих мер, покажет время", - констатирует немецкое издание.